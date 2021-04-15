女友分手他心碎欲跳海...跨欄杆半身懸空！2警秒拉回苦勸

▲東港警分局東濱派出所警員呂坤翰、陳銀富勸林男 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

林姓男子因女友提分手，心情低落，企圖跳海，屏東縣東港警分局員警獲報，在千斤一髮之際將半身已躍出懸杆外的他救回，帶回管束苦勸，聯絡家人帶回，讓其家人很感激。

東濱派出所警員呂坤翰、陳銀富2員，於日前巡邏時接獲屏東警分局緊急協尋人口通報，稱一林姓男子因感情糾紛、自稱要跳海，可能前往本轄附近沿海、河堤等處尋短，請線上警網加強協尋。

呂、陳兩員接獲緊急協尋通報後，即主動前往轄區河堤畔、港區周遭來回搜尋，惟並未發現該林男蹤影，最後於華僑市場內海之坵丘頂發現一台機車很突兀的停在該處，經查就是所通報的機車。

員警研判林男應該就在附近，經仔細搜尋終於在海之坵丘頂上發現一男子，經上前關懷時，他情緒激動表示就是要輕生，任憑警方如何好說歹說都沒有用，談話過程中作勢要往下跳，當時他左腿已經躍出欄杆半身懸空險象環生，所幸呂、陳2員眼明手快緊急拉住林男及時救回一命。

由於他情緒仍極度不穩定，警方告知若不配合即將使用警察職權行使法將其帶返所保護管束，林男才態度軟化配合的與警方返回派出所，返所後員警得知係不滿女友提分手欲尋短，經耐心安撫他助其情緒恢復穩定，勸他要珍惜生命，並協助通知家屬到場。林男姐姐表示弟弟最近心情低落，感謝員警及時救援，挽回弟弟寶貴生命。

分局長林文籲請民眾對於自己或親友情緒上有需要幫助的地方，可以透過和好友聊心事或生命線專線1995、安心服務專線0800-788-995、關老師等服務，紓解自己負面的情緒的管道，千萬不可有輕生念頭，切勿因一時的情緒變化，而做出讓人扼腕之事，如此不僅害了自己，也會傷了親友的心。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995、張老師專線：1980。

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