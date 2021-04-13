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老師唱歌「把妹」害12學生確診！地方媽媽怕爆...教育部要罰了

▲▼南韓才宣布新學期「重啟校園」、實施到校上課，卻又再爆發數起校園群聚感染。（示意圖／達志影像）

▲南韓才宣布新學期「重啟校園」、實施到校上課，卻又再爆發數起校園群聚感染。（示意圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓教育部宣布開放幼稚園、國中小、高中等各級學校依序實施新學期「到校上課」後，南韓國內新冠肺炎（COVID-19）疫情卻又開始不受控制，單日新增病例從3、400多人激增至每日6、700多人，而京畿道城南市一名國小教師被踢爆，因為染疫前曾前往附有「小姐」服務的卡啦OK，才造成校內至少12名低年級學童集體確診，引發家長在網路上嚴重撻伐。

根據韓媒《朝鮮日報》，京畿道城南市盆唐區某所小學從9日出現首名確診後，截至今（13）日已出現13名確診者，且皆集中在國小學童，而盆唐區相關當局也表示，目前該所國小與卡啦OK等合計已出現超過30名以上的確診者。

事後，城南市盆堂的區域論壇亂成一片，當地的家長痛批該名教師「根本沒資格教書」，認為教師的言行舉止混亂，才會造成在校學生紛紛染疫，某名網友還爆料，「那名老師居家隔離期間，還曾讓他的孩子去英語幼稚園上學，造成幼稚園亂成一片，根本就是該被停職的對象！」

許多家長在該論壇上開始分享該名教師的行經動線，擔心若讓自己的孩子去學校、補習班上課，很有可能跟著感染新冠肺炎，「他任職的那間學校，就連5年級都有2名學生跟著感染。」

▲▼地方媽媽們在論壇上討論，是否該繼續送孩子上學。（圖／翻攝自韓網）

▲地方媽媽們在論壇上討論，是否該繼續送孩子上學。（圖／翻攝自韓網）

直到風波愈演愈烈後，該校的校長才發表聲明致歉，「該名確診者（國小教師）的密切接觸場所，一開始我們以為在餐廳，直到確認是卡啦OK，造成家長的失望與擔憂。」

報導指出，目前該校已經設置臨時篩檢站，針對全校師生共1355人進行新冠篩檢；而南韓教育部也表示，地方教育廳已開始介入調查，若確認該名教師有違反防疫手則、引起社會紛爭，將考慮進行懲戒。

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