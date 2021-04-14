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快訊／國台辦宣布了！　台灣人在陸免費接種疫苗

▲北京西城區新冠肺炎疫苗接種。（圖／CFP）

▲北京西城區新冠肺炎疫苗接種。（圖／CFP）

記者陳政錄／北京報導

大陸國台辦14日宣布有台灣民眾，在大陸的接種新冠病毒疫苗的統一安排。國台辦發言人馬曉光表示，台灣民眾在知情、同意、自願的前提下，可憑「台灣居民居住證」或大陸醫保參保憑證，在居住地登記接種疫苗。另費用承擔方面，與大陸民眾一致，即為免費接種，但若只有「台灣居民來往大陸通行證」者，需向當地縣級以上台辦提出申請。

在此之前，大陸北京、上海等城市已在3月底，陸續宣布開放外籍人士打疫苗，另大陸國家衛健委6日也統一公告，在大陸的港澳居民，可在「知情自願」前提下，憑港澳居民居住證、參加醫保證明免費施打。

▲▼大陸國台辦發言人馬曉光2021年4月14日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光2021年4月14日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

對於外界關注大陸官方是否會對在陸台灣人施打疫苗，進行統一安排，馬曉光14日表示，我們高度關注和關心關懷台灣同胞的衛生健康福祉，對在大陸居民居住台灣同胞的疫苗接種，按照屬地管理、同等待遇的原則，執行相同的政策和規範。

馬曉光表示，在知情、同意、自願的前提下，憑台灣居民居住證，或大陸醫保參保憑證的台胞，可在居住地，登記接種疫苗。至於沒有者，尤其向居住地縣級以上台辦提出申請，並由縣級以上台辦組織到指定接種單位進行統一接種。在宣布後，因為「很重要」，馬曉光還特意重複表述一次。

台灣居民居住證是大陸官方於2018年9月1日起，開始發放給常住在大陸6個月以上台灣居民的證件，證件號碼為18碼，與大陸居民身分證相同；過去，台灣民眾在大陸的有效證件，為「台灣居民來往大陸通行證」，證件號碼為8碼。

另對於在大陸各級各類學校的台灣師生，馬曉光表示，其疫苗接種工作，納入當地疫苗接種工作統一安排，與所在學校大陸師生一視同仁，同等對待。

馬曉光補充，在施打疫苗的適用人群費用承擔、醫療反映就醫補償，與所在地大陸居民執行一致要求和標準。

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