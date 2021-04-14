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新冠疫苗運送標案涉及國安　民團籲衛福部排除紅色、血汗企業

▲▼經濟民主連合、時代力量立委邱顯智14日上午於立法院召開「紅色嘉里，血汗嘉里，不要碰台灣全民的疫苗」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲經濟民主連合、時代力量立委邱顯智召開「紅色嘉里，血汗嘉里，不要碰台灣全民的疫苗」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

衛福部日前修正公告「COVID-19疫苗1408.3萬劑倉儲物流與配送」招標案，預計於4月26日開標，預算金額高達2億4千萬。對此，經濟民主連合14日表示，嘉里大榮物流公司的香港母公司與中國政府關係密切，直言這是台灣的國安危機，呼籲衛福部不應讓嘉里大榮參加投標。

經濟民主連合、時代力量立委邱顯智14日上午於立法院召開「紅色嘉里，血汗嘉里，不要碰台灣全民的疫苗」記者會，與會者包括台灣公民陣線組織部主任許冠澤、經濟民主連合智庫召集人賴中強、台灣公民陣線秘書長江旻諺、時代力量立委邱顯智等人。

許冠澤表示，如此龐大劑量疫苗運輸的安全與穩定性，除了攸關能否如期讓醫護、CIQS等第一線防疫人員，以及風險高低的國人依序接種疫苗之外，施打期程更是直接決定後續台灣何時可以解封、回復日常生活的重要關鍵，並直言「疫苗運輸是當前重大的國安議題」。

許冠澤指出，嘉里大榮自2015年至今，已經至少有48次違反《勞動基準法》、27次違反《職業安全衛生法》、《性別工作平等法》的紀錄，今年1月又遭員工揭露本俸僅有3200元為業界最低，甚至爆出司機員有每日工時18小時的狀況，員工提出勞檢卻遭公司秋後算賬、記過調職。

▲▼經濟民主連合、時代力量立委邱顯智14日上午於立法院召開「紅色嘉里，血汗嘉里，不要碰台灣全民的疫苗」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲經濟民主連合召開「紅色嘉里，血汗嘉里，不要碰台灣全民的疫苗」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

江旻諺認為，嘉里集團掌門人郭鶴年與親中政治集團水乳交融，即便是港資，其政治影響力卻不下於中資，十幾年間在台灣鯨吞蠶食、擴張業務範圍版圖，至今紅色資本擴及貨運、倉儲、快遞、冷鏈、科學園區物流、一藥物流、生鮮農產、咖啡等領域，形同國安危機。

賴中強表示，倉儲物流業就像人體的血管，所有物資的運送、各種商品的上架下架都要透過物流，讓紅色物流掌控台灣的運輸倉儲，這本身就是一個國安風險。

賴中強指出，嘉里集團無疑是個紅色企業，「比中資還中資，比一般中資更受中國共產黨影響的一家企業」，郭鶴年曾被前中國國家主席鄧小平譽為中國經濟的引路人，更被中國央視譽為中國的民族企業家，並且頒發終生經濟成就獎。

賴中強說，郭鶴年家族與中國最大的倉儲物流順豐控股、順豐速運日前已經達成協議，要合作共管物流業的併購，「嘉里集團將來就是順豐的國際部」，對於這樣的國安危機，希望政府部門能夠立刻做出因應。

邱顯智表示，嘉里大榮過去已經至少有48次違反《勞動基準法》、27次違反《職業安全衛生法》、《性別工作平等法》的紀錄，在本身勞動條件很差的情況下，除了勞動權益受到影響，也會因為疲勞駕駛影響交通運輸安全。

邱顯智認為，在衛福部疫苗運送的標案中，嘉里大榮確實有國安疑慮，尤其從太魯閣事故中可以看出，如果把政府的巨額標案給了不應該給的人，衍伸性的問題是台灣社會非常沈重的打擊，這部分真的要非常謹慎。

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