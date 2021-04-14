北市建管處1年2起貪污　柯文哲酸檢調「監聽花6年」：辦案速度快一點

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市建管處幫工程司謝國立等人，涉嫌在2015年間收受業者現金賄賂，在沒有實際審查竣工圖、未重赴建案現場複查下，1天內火速簽准核使用執照，遭檢調13日約談。面對北市建管處1年內發生第2起貪汙案，台北市長柯文哲反酸檢調，「不曉得為什麼他們監聽要花6年」、「我倒覺得辦案速度快一點吧」。

檢調獲報，現已死亡的黃興泉以靠行方式，向長泰金公司承攬「陽明書院明德會館」建案土建工程，必須在2015年11月30日前，取得建案使用執照，否則每延宕1天，要罰10萬多元的違約金。到了當年11月底，黃興泉眼見即將逾期，就透過跑照業者行賄當時的建管處施工科幫工程司謝國立、工程員王德全，謝、王2人隨即在未實際審查竣工圖資料、未重赴建案現場複查下，1天內火速簽准核發使用執照。

台北地檢署檢察官黃偉13日指揮調查局北機站，兵分19路，搜索包括台北市建管處辦公室等地點，並依《貪污治罪條例》嫌疑人身分，約談涉案的公務員與業者共8人以釐清案情。

不過，這已經是北市建管處在1年內發生的第2起貪污案，2020年7月也有發生建管處承辦員曾華崇、周宗錡涉嫌向電梯業者收賄，遭台北市長柯文哲怒要求連坐法，結果曾華崇交保後3天陳屍於橋下，前建管處長張明森下台，由劉美秀接任。

柯文哲14日出席北市工業機器人技術教學中心揭牌暨MOU簽約儀式時，被詢問有關北市建管處1年2弊案一事，柯文哲回應，此案是2013年的建照、2015年使照，「我也不曉得為什麼他們（檢調）監聽要花6年，還是什麼？我倒覺得辦案速度快一點吧！怎麼拖6年才爆出來。我的態度是這樣，有查我一定配合辦理。」