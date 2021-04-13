柯文哲接種AZ疫苗後正常上班　蔡炳坤自曝「半夜發冷」持續觀察





▲台北市長柯文哲接種AZ疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

台中市長盧秀燕12日與市府同仁一起施打AZ疫苗，13日提及台中市社會局長彭懷真發燒請假。而同樣於12日接種疫苗的台北市長柯文哲，13日上班時表示「自己還可以上班」，看似精神狀況良好，不過台北市副市長蔡炳坤則坦言，自己12日晚上有發冷情形，不過13日早上已經好轉，體溫也無異常。

AZ疫苗擴大接種，身為地方政府防疫人員的台北市長柯文哲，12日上午率台北市副市長蔡炳坤、北市秘書長陳志銘、北市衛生局長黃世傑等人赴聯合醫院和平院區施打AZ疫苗。由於AZ疫苗在國外傳出施打後會有血栓等副作用，令外界擔心各市府首長接種後的身體狀況。

柯文哲13日上午9時準時出席市政會議，精神狀況與平常差不多，被媒體關心施打疫苗後的身體狀況，他笑著說「也沒有說好不好，還可以上班！」至於關於妻子陳佩琪12日臉書的文章，皆沒有多做回應，便快步進入會議室開會。

蔡炳坤受訪時表示，自己12日打完疫苗後就不斷開會工作，沒有特別注意身體狀況，不過到了半夜有突然身體發冷的情況，以前都沒有這樣過，所以有擔心是不是打完AZ疫苗的副作用？但13日早上覺得狀況有改善，且也滿有精神的，便正常上班工作；聯醫有特別交代，若有副作用等身體不適情形得告知院方，他會繼續觀察自身狀況。

而陳志銘與黃世傑皆回應，身體還好，沒有特別的狀況或副作用。

▼台北市副市長蔡炳坤。（圖／記者屠惠剛攝）

▼台北市衛生局長黃世傑。（圖／記者屠惠剛攝）

▼台北市政府秘書長陳志銘。（圖／記者屠惠剛攝）