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4科員涉嫌收賄護航廠商取得使照　北市建管處：全力配合司法偵辦

▲▼台北市政府傳出有人受傷。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北市政府。（圖／記者黃彥傑攝）

記者袁茵／台北報導

台北市建管處幫工程司謝國立等人，涉嫌在2015年間收受業者現金賄賂，在沒有實際審查竣工圖、未重赴建案現場複查下，1天內火速簽准核使用執照；檢調13日搜索建管處等19個地點，預計約談8名涉嫌貪污的公務員與業者到案。對此，台北市政府建管處表示，全力配合司法機關偵辦，如有涉及不法員工，將依法嚴處。

檢調獲報，現已死亡的黃興泉以靠行方式，向長泰金公司承攬「陽明書院明德會館」建案土建工程，必須在2015年11月30日前，取得建案使用執照，否則每延宕1天，要罰10萬多元的違約金。到了當年11月底，黃興泉眼見即將逾期，就透過跑照業者行賄當時的建管處施工科幫工程司謝國立、工程員王德全，謝、王2人隨即在未實際審查竣工圖資料、未重赴建案現場複查下，1天內火速簽准核發使用執照。

台北地檢署檢察官黃偉13日指揮調查局北機站，兵分19路，搜索包括台北市建管處辦公室等地點，並依《貪污治罪條例》嫌疑人身分，約談涉案的公務員與業者共8人以釐清案情。

針對此事，北市建管處13日晚間回應，市府對同仁品操一向從嚴要求，並秉持「不枉直、不庇縱、不護短」原則辦理，本案已進入司法偵辦程序，建管處將全力配合司法機關偵辦，如有涉及不法之員工，將依法嚴處。

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