北市建管處涉貪官員增至5人　疑收賄加速「1日審照」放水違建

▲北市建管處幫工程司謝國立涉嫌收賄加速幫建商加速審核使用執照。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦台北市建管處官員涉嫌收賄，1天內審核通過北投區豪宅的「使用執照」，還在違建審查時，對現場陽台外推等情形視而不見，原本鎖定幫工程司謝國立等4名公務員展開調查，13日搜索過程中，意外發現前違建查報隊小隊長林韋鳴也涉不法，5名公務員14日凌晨陸續移送台北地檢署，由檢察官依《貪污治罪條例》罪嫌複訊。

台北市北投區的「陽明書院明德會館」，實價登陸售價每坪約80萬元，遠高於周遭的5、60萬元，當年建案的土建工程部分，是由現已死亡的黃興泉以靠行方式向長泰金公司承攬，黃為了避免延宕取得使用執照，每1天要罰10萬多元的違約金，在2015年月底，透過照業者黃士勳行賄官員。

▲時任建管處施工科工程員王德全。（圖／記者劉昌松攝）

檢調獲報，當時的建管處施工科幫工程司謝國立、工程員王德全涉嫌收賄後，在未實際審查竣工圖資料、未重赴建案現場複查下，1天內火速簽准核發使用執照；建管處查報隊約聘工程員楊忠翰、使用科約聘工程員胡朝養也疑似各收了5萬元，放水讓見案通過違建複查。

▲前建管處查報小隊長林韋鳴曾因包庇業者違建遭判刑。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署檢察官黃偉13日指揮調查局北機站，兵分19路搜索台北市建管處、業者辦公室等地點，又意外發現前違建查報小隊長林韋鳴也涉案，林韋鳴先前才因包庇貴子坑鄉村俱樂部違建「越查越大」，讓台北市長柯文哲震怒，2020年遭高院二審判刑6年，如今已是第二次捲入貪瀆弊案。

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