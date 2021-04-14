418國際文化資產日　頂新和德文教基金會邀請民眾蒞臨文房

▲「文房」是日治時期幸町日式宿舍群成員之一，於2015年由頂新集團修復再利用為公共閱讀空間。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

座落台北市中心的「文房」是日治時期幸町日式宿舍群成員之一，於2007年登錄為台北市歷史建築。老房舍曾因閒置多年頹圮荒蕪，直到2013年台北市府發起老房子文化運動，並由頂新集團修復再利用為公共閱讀空間「文房」，才使風華再現。為迎接每年4月18日的「國際文化資產日」，頂新和德文教基金會特於4月17及18日主辦「文房OPEN DAY」活動，民眾不需預約即可參觀。

國際文化資產日（International Day for Monuments and Arts）由「國際文化紀念物與歷史場所委員會」（ICOMOS）於1982年創立，今年適逢40週年，主辦單位也在4月18日下午，邀請國立清華大學榮芳杰副教授進行國際文化資產日主題講座，除將回顧文化資產日的歷史背景，也將討論台灣面臨的文化資產管理挑戰，以及私人單位如何發揮民間力量推動文化資產的永續發展。

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▲為迎接國際文化資產日，頂新和德文教基金會將於4月17及18日開放文房供民眾自由閱覽參觀。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，創辦人魏應充先生長期關注文化資產保存及永續議題，除透過基金會在家鄉永靖推動魏家百年古厝「成美公堂」修復及永靖街老屋活化之外，每年也規劃在地文資小旅行，力求從有形與無形層面促進台灣文化資產發展。近年來，基金會也在擁有台北市歷史建築身份的日式建築「文房」推出多場藝文講座活動，期盼藉此賦予老房子新的能量與生命，也號召更多私人單位加入文化資產保存行列。

頂新和德文教基金會本次舉辦國際文化資產日活動，除希望更多人認識此重要節日，更期待藉此提升社會大眾對文化資產的興趣與關懷。4月17及18日「文房OPEN DAY」，民眾無需比照平日預約、可自由進入文房閱覽參觀；主辦單位也將提供定時的導覽服務，現場亦備有免費茶水點心供訪客取用。當天拍照打卡分享的民眾，還有機會獲得限量版文房明信片。

418國際文化資產日活動資訊：

【文房OPEN DAY】

活動日期：2021.04.17 (六) – 4.18 (日)

開放時間：10:00 – 17:00

建築導覽：10:00/ 13:00/ 16:30

文房地址：台北市中正區臨沂街27巷1號

【文資講座—從ICOMOS．418淺談文化遺產管理的永續發展】

講座日期：2021.04.18 (日)

講座時間：14:30 – 16:30

主講人：榮芳杰（國立清華大學環境與文化資源學系暨人文社會學院學士班合聘副教授）

報名資訊：請洽「文房．文化閱讀空間」FB粉絲頁

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