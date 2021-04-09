迎大甲媽這裡最狂！11日轎停永靖廟王　澎湃流水席15小時接力相迎

▲大甲媽祖停轎永安宮。（圖／頂新文教基金會提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲媽祖遶境今(9)日深夜起駕18日回鑾，預計11日及16日在百年路線來回必經彰化永靖廟王「永安宮」停轎15分鐘，鄉民已經大動員，將備用數萬份餐點，連煮15小時流水席的方式迎接，頂新和德文教基金會也將提供150床讓信眾沐浴歇息，展現永靖的風土人情。

大甲鎮瀾宮每年農曆三月間舉行長達九天八夜的大甲媽出巡遶境，每年來回徒步逾300公里，期間除會在彰化南瑤宮、西螺福興宮、北斗奠安宮、彰化天后宮、清水朝興宮等廟宇駐駕，也會在彰化永靖永安宮等廟宇停駕暫歇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

永安宮主委胡順銎說，永安宮建廟200多年，香火鼎盛，是大甲媽遶境百年路線上的來回必經據點，每年這時候鄉民都會準備平安餐，預估4月10日傍晚起永安宮前的街道就會有鄉民，廟方也在東門路、永靖街及廟前設點心站，有便當、有飯糰、炒麵、杏仁茶也有麵包等等，還貼心的準備香蕉芭樂等等時令水果，清晨還有粥，一直提供到11日早上7、8點左右。

永靖鄉鄉長詹木根說，大甲媽停駕永安宮的時間雖然只有15分鐘左右，但鄉民每年自行集資在永安宮前街道辦流水席，卻是連煮15小時以上不中斷，今年因為疫情關係服務規模會比往年小，預估仍會相當熱鬧，另外，永靖鄉各社團也都參與活動協助，沿途更有虔誠熱心的鄉親，準備熱食，飲料，水果，茶水等等，敬請信眾取用。





頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡說，基金會創辦人魏應充為永靖人，長期透過基金會服務鄉里，過去曾看到疲憊的香客就地休息，心生不捨，因此鼓勵基金會一起跟鄉民服務香客，基金會今年也比照往年，攜手成美文化園及在地團體一起提供香客服務，讓香客有據點可盥洗、洗衣晾曬、住宿等。今年服務時間為4/10、4/11、4/15、4/16，詳細服務內容查詢網址：https://tinyurl.com/24phyef9。

彰化縣永靖鄉共好協會理事長陳雍讓表示，永靖是苗木之鄉，除永安宮歷史悠久，也有很多特色小吃及值得旅遊的生態景點，希望大甲媽遶境活動，能讓更多香客認識永靖之美。

►謊言追追追 李義祥被戳破、網紅的話也是假的！

►神級乳液一瓶就夠！解決乾荒超有感 抗老、保濕都靠它