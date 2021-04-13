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社福團體義賣募款告急！頂新和德疫情相挺　呼籲民眾「愛的GOOD力」

▲01頂新和德文教基金會於2021年推出「疫情相挺・愛的GOOD力」活動，邀請社會大眾捐款或購買社福團體商品幫助社福團體（頂新和德文教育基金會提供）。

▲頂新和德文教基金會於2021年推出「疫情相挺・愛的GOOD力」活動，邀請社會大眾捐款或購買社福團體商品幫助社福團體。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

新冠肺炎國際疫情延燒，雖然國內民眾生活沒有受太大影響，但社福團體募款困境持續惡化、告急，一項最新調查顯示，近9成的受訪社福團體商品收入大減近4成。頂新和德文教基金會13日公布第三波「疫情相挺‧愛的GOOD力」專案，協助社福團體推廣自製商品，也鼓勵民眾購買，作為不一樣的母親節禮物！購買民眾有機會獲得雷射雕刻「愛的GOOD力」字樣的環保餐具卷及社福團體商品回饋禮。

疫情影響下，社福團體為避免群聚，去年以來大量取消實體募款或宣傳活動，曝光、宣傳資源不足，加上民眾與企業捐款意願下降，頂新和德文教基金會去年調查發現，7成的受訪社福團體被迫中斷或暫停部分服務，逾3成因為收容或安置服務不能斷，只能咬緊牙根、勉強度日。基金會近日再調查21家社福團體愛心商品販售情況，結果顯示，商品收入平均佔社福團體營收25%，近9成去年販售收入比前年少，減幅平均25%，希望能獲多元曝光管道或名人代言等協助。

頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長表示，創辦人魏應充去年初觀察到社福團體困境，憂心受助的身障、孤老、兒童等對象處境雪上加霜，指示基金會研究紓困，基金會去年9月及今年初推出兩波「疫情相挺」專案，實際捐助5000多萬元給40多個團體，也帶動民眾捐助逾百萬元，並在社群中引發數萬網友互動、認同。

蕭巧怡表示，即日起推出第3波疫情相挺專案「愛的GOOD力」，持續協助社福團體紓困，活動官網除延續原功能，可讓民眾直接捐款給社福團體，也新增「愛的GOOD力・好物商店」專區（https://lihi1.com/oSdcX）連結至各團體的商品頁面，讓民眾以更多實際行動幫助他們。

▲▼ 頂新和德文教基金會。

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充與白永恩神父基金會阿龍於現場進行手抄紙創作，寫下「公益共好」盼望成為社福團體後盾。

配合下月將到來的母親節，「愛的GOOD力」專區首波選物鼓勵民眾選購作為母親節禮物，讓媽媽在今年的母親節有不同的愛的體驗，推薦商品包含：可做為母親節卡片的白永恩神父基金會手抄紙、適合慰勞媽咪的肯納自閉症基金會的肯納蜜蜜、方舟教養院的手作蛋捲、利伯他茲的古早味蘿蔔糕等。

白永恩神父基金會本月初已在網站發出小額捐款告急訊息、呼籲民眾捐款，基金會台東辦公室主任林秀慧說，台東南迴地區許多身障者因資源不足，長期繭居在家，他們以復康服務車穿梭部落，接送中、重度身障者到基金會開設的樂活站、日照中心、友善工坊接受自理能力訓練和就業陶冶，已協助許多身障者重新找回生活願景。

林秀慧說，這次被列為推薦選物的手抄紙，就是一群被遺忘在部落、來到基金會工坊的身障原住民所製作，製作過程讓他們重新對生命有期待，產品收入將用於原住民身障者社區支持服務經費，幫助他們順利融入職場。

為感謝頂新和德文教基金會魏應充創辦人去年以來對社福團體的關心，白永恩神父社會福利基金會今天特別在記者會中將原住民的Katakata琉璃珠串成象徵勇敢與鼓勵的手鍊，致贈給魏應充創辦人。

記者會現場打造了「愛的GOOD力・好物商店」，邀請魏應充創辦人作為商店的第一位客人進行義賣商品的體驗，善慧恩慈善基金會、飛夢林咖啡店的培力少年咖啡師來到現場呈現咖啡拉花，魏應充創辦人更與白永恩神父基金會院生阿龍進行手抄紙創作，寫下「公益共好」，除了感謝社福團體的付出，並盼望可以成為社福團體最大的後盾。

頂新和德文教基金會邀請社會大眾捐款或購買社福團體商品，給予受疫情衝擊的團體一個「愛的GOOD力」，同時，也給做公益的自己一個愛的鼓勵！捐款或購買後可參加抽獎，一起成就善循環，以善愛為寶，達到基金會的台灣共好初衷。活動網址：https://lihi1.com/tJSbN

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