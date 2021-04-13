社福團體義賣募款告急！頂新和德疫情相挺　呼籲民眾「愛的GOOD力」

「2021 VIVA CUP 萬歲堅果盃少年足球賽」全國16強總決賽，4/11臺灣大學田徑場熱鬧登場。今年報名隊伍踴躍，超過500支隊伍、近5000人報名搶破頭，創賽事新猷。萬歲牌代言人Janet謝怡芬也在當天獻出產後首場公開活動，力挺萬歲堅果盃足球，勉勵所有參賽隊伍，盡情享受比賽，為參賽球員加油打氣。