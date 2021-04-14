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新北警「男男激戰」！28歲所長掰彎40歲人夫警員...妻抓姦看傻了

▲▼所長。（圖／翻攝自臉書）

▲淡水所長與資深人夫警員過從甚密，警員妻子找徵信社抓姦。（圖／翻攝自臉書）

記者陳雕文／新北報導

新北市淡水警方傳出「男男激戰」案件！據爆料人指出，一名分駐所長與資深警員今年1月被分駐所內的同事發現「眉來眼去」的曖昧，以及極度親密的肢體互動，甚至在外租房愛愛！淡水分局表示，接獲警員妻子報案提告，已依勤務不落實及不正常感情交往部分，分予2當事人申誠、記過及調職處分，並加強督導考核。

據知情人士透露，淡水28歲張姓分駐所長「掰彎」40歲郭姓人夫警員，「張姓所長為了取悅人夫，甚至會在車上為人夫『服務』，兩人熱戀期間甚至一天大戰好幾回，KY潤滑液時常要補貨，真的令人驚訝，因為所內這位資郭姓警員是有婚姻的狀態，大家實在想不到會發生這段年齡相差1輪的『甲甲戀情』」！

警員的吳姓妻子發現丈夫的不對勁，直覺他有事隱瞞，因此找了徵信社跟拍，後來跟徵信社於上個月底凌晨3點多，殺去張姓所長的租屋處抓姦！門一打開，徵信社立即拍照存證，而吳女看著半裸倒在床上的張姓所長，還有一臉驚恐的丈夫，她先傻眼後氣炸了。後來吳女拿著照片到淡水分局報案且堅決提告【和誘罪】。

▲▼所長。（圖／翻攝自臉書）

▲知情人士透露，張姓分駐所長平時話不多，沒想到他會跟人夫發生關係；淡水分局表示，已接獲警員的妻子報案並提告，依法對所長記過並調離主管職，目前在新莊分局交通組擔任巡官。（圖／翻攝自臉書）

知情人士表示，吳女報案當天張姓所長需要值日，必須待在駐地，結果溜班跑回宿舍陪伴輪休的郭員，後來吳女出示相關資料，本分局旋即展開查辦及約談該2位員警，除當事人提起告訴移請偵辦外，另依勤務不落實及不正常感情交往部分，分予申誡、記過及調職處分，並加強督導考核。

淡水警分局強調，員警風紀乃執法人員核心命脈，員警因感情問題引起非議，雖屬私德領域，惟已造成警察形象受損，本分局除依規定受理，並秉持「不護短、不庇縱」的態度查辦，以避免傷警察形象。

※記者持續致電查證，張姓所長於截稿前都未接聽

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