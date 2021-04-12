渣夫偷吃！正宮崩潰控「小三寄超音波照」逼離…她喊：渴望幸福降臨

▲嘉義人夫偷吃，正宮怒告小三，法院判小三應賠償12萬元。（圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者戴若涵／嘉義報導

嘉義一名人妻與丈夫結婚20多年，2020年間她突然發現丈夫態度轉變，時常對她不理不睬、亂發脾氣，一問才知道丈夫有了婚外情，事後她提出與小三協商的要求，沒想到對方竟反過來逼她離婚，寄胎兒超音波照、在菜市場貼曖昧照，讓她忍無可忍決定提告求償。小三對此喊冤，日前嘉義地院判決出爐！

與丈夫一同經營照相館的正宮主張，丈夫近幾年來迷上馬拉松、種植多肉植物，所以每天下午都是由她看店，丈夫則是去練跑或整理花草，沒想到2020年6月底，丈夫突然態度轉變，時常對她不理不睬或亂發脾氣，她忍了2個月，受不了一問之下才知道，丈夫有了小三。

正宮表示，丈夫向她坦承，當時丈夫在家中整理花草，小三剛好經過，2人寒喧一番後互加通訊軟體，之後便時常聊天，小三還會趁著每個星期四、星期日正宮還沒起床或正在看店時，開車載人夫一同外出，2人在車上愛撫、親吻，還多次前往摩鐵、小三家中發生性行為。

正宮得知姦情後，提出要小三出面協商的要求，但對方均置之不理，還打電話騷擾，恐嚇要玉石俱焚、寄胎兒超音波照片、甚至在正宮家門口、菜市場、回家路口的電線桿，丟擲、張貼她與人夫出遊照、曖昧對話，逼正宮離婚。害正宮被他人異樣眼光看待、指指點點，身體、精神上受有嚴重痛苦需要求助醫生才能入眠，因此決定提告求償。

▲人夫迷上種植多肉植物，整理花草時認識小三。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

小三則稱，剛認識人夫的時候，根本不知道對方已婚，且當初是人夫向她熱情攀談，邀約她一同外出運動健行，她因前段婚姻不幸福，面對這樣的噓寒問暖，心中倍覺感動，交往不久後才知對方早就有老婆，想斷開這段感情，卻又被人夫以跟老婆「感情淡薄」、「像哥們似的同床異夢」給安撫了。

小三辯稱，人夫在她面前假裝受困於無愛、無性的婚姻中，讓單純的她對人夫心生同情，才在女兒的應允下開始與人夫交往，她過程中多次擔心自己成為「第三者」，曾對人夫表示，「暫時不聯絡不見面雙方冷靜一下」，但人夫卻揚言就算事情鬧開也在所不惜。

小三表示，自己感情路曲折，產女離異後獨居多年，一直渴望幸福降臨，才會誤信人夫的花言巧語，如今她挨正宮提告，人夫卻躲起來，讓她想來實在悔恨萬分。針對正宮指控她逼離婚，小三喊冤，強調「絕無此舉」反指控正宮打電話騷擾她，且人夫在認識她之前便已兩度向正宮提離婚，夫妻倆感情早已不睦多年。嘉義地院審理後，判小三應賠償正宮12萬元，全案仍可上訴。