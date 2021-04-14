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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

42位優秀立委名單曝光　公民評鑑「民眾黨最高分」是她

▲▼顯圖,民眾黨立委高虹安獲選公督盟憂修立委。（圖／翻攝高虹安臉書）

▲高虹安獲選公督盟優秀立委。（圖／翻攝高虹安臉書）

記者徐政璿／台北報導

公民監督國會聯盟13日公布立法院第10屆第2會期立委評鑑結果，113位立委中有42位被評選優秀立委。民眾黨5席立委邱臣遠、高虹安、蔡壁如、賴香伶及張其祿全數入榜，其中，在公民評鑑部分，高虹安名獲得的分數為民眾黨立委最高分。

此次評鑑的時間範圍，為立法院第十屆第二會期，時間約介於去年9月至12月。評鑑對象經扣除因案遭羈押、服刑的4名立委後，共109人。評鑑依據分24項，主要針對出缺席、質詢、法律案或預算案審查、提出法律及預算提案之表現，以及是否有預算合理刪減與凍結成案，進行統計。

根據統計結果（見下圖），被列為評選為優秀立委的共有42人，包含民進黨27人、民眾黨5人、國民黨6人、時代力量3人，以及台灣基進1人；唯一名列待觀察的則是無黨籍立委高金素梅。

若從公民評鑑的成績來看，民進黨表現最優的前3名分別是趙天麟（18.25）、陳秀寳（18.25）、賴品妤（18.75）；國民黨前3名為林思銘（18）、陳以信（17）、魯明哲（16.62）；民眾黨前3名是高虹安（18）、賴香伶（17.5）、邱臣遠（17.125）；時代力量3席立委排名依序為王婉諭（16.75）、邱顯智（16.75）、陳椒華（16.25）

對於獲選優秀立委，高虹安表示，從第一天踏進立法院，就秉持著「做的每一分努力，都會讓台灣更好」的心態在準備每一次的質詢、提案、審查。

高虹安透露，得知評選優秀立委時，正好在大甲媽祖祝壽大典上，或許評分見仁見智，但至少做到，在神明面前持守無愧的良心。

民眾黨則表示，上一會期中，萊豬議題掀起藍綠激烈攻防，除了舉辦公聽會、積極傾聽基層心聲外，民眾黨也堅持「源頭管理，明白標示」的理念，在一片混亂的立院中，認真質詢相關部門，為人民健康做好把關。

民眾黨強調，重視自我約束，訴求財政紀律、國家永續，在防疫紓困、居住正義、國家人權、憲政改革、勞動權益、食安衛生、資訊安全、社會治安、健保長照等方面，都努力推動各項攸關人民權益的法案，即使過程中難免遭遇困難，但5位委員仍發揮各自專業、反映民意，一步一腳印地走出好成績。

民眾黨指出，身為國會新興力量，秉直著理性務實的問政風格，沒有花俏的道具、沒有激昂的言詞，有的只是一顆為人民著想的心，「感謝公督盟給我們的肯定，未來我們會做好監督政府的工作，為人民生活福祉繼續打拚」。

▼公督盟公布立委評鑑結果。（圖／公督盟）

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