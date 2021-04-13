三讀！不當勞動裁決需設「專職委員」　強化工會力量

▲立法院院會三讀通過勞資爭議處理法部分條文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

為使不當勞動行為裁決委員會運作更具效率及專業，立法院會13日三讀通過「勞資爭議處理法」部分條文，增訂不當勞動行為裁決委員會委員，其中1至3人為常務裁決委員，保障勞工組織、參與工會活動之團結權、簽訂 團協之團體協商權。

民進黨立委劉建國提案說明指出，不當勞動行為裁決委員會設置裁決委員7人至15人，其組成為勞動法學者及具備勞資關係背景的律師及專家，但均為兼職。為使裁決委員會運作更具有效率及專業，提案增訂裁決委員置1人至3人為專職，其餘裁決委員仍維持為兼職，以保障勞工組織、參與工會活動之團結權、簽訂團協之團體協商權。

三讀條文明定，裁決委員會置裁決委員7人至15人，均為兼職，其中1人至3人為 常務裁決委員，由中央主管機關遴聘熟悉勞工法令、勞資關係事務之專業人士任之，任期2年，並由委員互推1人為主任裁決委員。

針對現行不當勞動行為裁決決定書，申請人可勾選是否同意公開，立法院會三讀通過條文增訂，中央主管機關應以定期出版、登載於網站或其他適當方式公開裁決決定書，若含有依政府資訊公開法應限制公開或不予提供之事項者，應僅就其他部分公開之。

另外，今天也工會法修正條文三讀通過，工會得置候補理事、候補監事至少一人；其名額不得超過該工會理事、監事名額二分之一。