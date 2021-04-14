小班作業圈出美麗！3歲孩見「儷欐鱺酈驪」秒當機　媽見9組合崩潰

▲9種不同的「儷欐鱺酈驪」，讓人看了眼暈了！（圖／翻攝幼兒園大小事）



網搜小組／劉維榛報導

為了讓孩子贏在起跑點，不少家長從幼兒園就會給孩子學才藝！不過一名媽媽哀號，最近親子作業要圈出「美麗」兩個字，結果見到9組同音字，孩子不僅錯亂，更讓親子相處時光更崩潰。作業照片曝光後，網友也狂搖頭直呼，「覺得是揠苗助長！」

一名女網友在臉書《幼兒園大小事》崩潰表示，孩子目前讀小班，老師已積極教導練習認字，怎料原PO一看到親子作業後，發現根本是高難度，要求孩子在底下圈出「美麗」兩個字。

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畫面可見，15格子中，出現「美麗」、「渼欐」、「鎂儷」、「媄鱺」、「嵄酈」、「嵄驪」等9種不同的同音字組合，大人看了眼睛一團亂，何況是3至4歲的幼孩。

原PO求救，孩子有圈出一個「美麗」，就說其它長得不一樣，而原PO耐心教孩子一個一個比對，無奈孩子仍舊一頭霧水回應「不一樣」。但若是拆成單一個字，寶貝孩子就認出來了，「求各位爸爸媽媽給我一些方法？」

▲網友認為，孩子根本看不懂！（圖／翻攝幼兒園大小事）



文章曝光後，引發一票家長瞠目結舌回應，「現在小班就學那麼難？」「我小班還在畫圈圈」、「這功課也太鳥了吧... 筆畫少的先認吧」、「公幼根本不會教認字，沒錯我也覺得是揠苗助長」、「要逼死小孩了」、「太早了，就像只給你三天要你學外文一樣」。

對此，有內行分享，「媽媽您可以寫正確的字在透明的板子，然後一個一個移動問有沒有一樣」、「可以先練習單字，找出一樣的之後再找第二個單字，或是旁邊加有部首的分開辨別等等」、「陪看故事閱讀會比特意『認字』有意義」。