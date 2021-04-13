5歲男童控師「摸我尿尿地方」　他否認！教育局：無教保資格先罰

▲幼兒園傳體能老師摸男童下體，教育局查出男師並無教保資格，依法開罰。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳以昇／新北報導

新北市泰山區一名男童日前從幼兒園下課返家後，告訴父母體能老師摸她下體，父母氣炸到幼兒園興師問罪，當時雙方各說各話，警方獲報後介入調查，教育局得知後，更查出這名老師並不具教保員資格，先對園方及老師依法開罰各6000元，但性騷擾疑雲待調查釐清。

獲悉，4月8日一名年約5歲男童從泰山區一所知名幼兒園下課返家，告訴父母「老師摸我尿尿的地方！」父母立刻報警並到幼兒園質問。警方介入調查後，有幼童也跳出來說「看到老師摸她」，後來又改口說是因男童不喜歡體能老師，才會亂說話向父母告狀。

疑涉性騷擾的男老師當時堅決否認觸碰男童下體，更稱當時還有其他女老師在場，根本沒有性騷擾，雙方各說各話。警方調閱監視器，也並未發現有異狀，將進一步深入調查，目前男老師已經離職。

新北市教育局接獲通報後，9日查出這名體能老師並不具有教保員資格，依教保人員服務條例裁罰幼兒園及當事教師各6000元。若查出老師有不當行為，將依幼兒教育及照顧法及兒童及少年福利與權益保障法相關規定予以裁處，最重裁處30萬，並依法解聘及通報全國不適任人員相關系統，並依情節重大情形移請司法調查。

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