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比台中還慘！潮汕地區乾旱一周停水3天　水庫見底露出古城牆

▲▼廣東乾旱許多水庫已經見底。（圖／翻攝自互聯網）

▲廣東乾旱許多水庫已經見底。（圖／翻攝自互聯網）

記者陳怡靜／綜合報導

不只台灣中南部地區傳出旱災，廣東潮汕地區也缺水，汕頭市潮陽區等地採取限時供水等措施，甚至已到「供三停三」的地步。至於河源市的楓樹壩水庫更是低到見底，露出疑似具有城牆的古建築物，博物館考古學家獲悉後也在附近發現疑似漢代的陶餅，讓當地村民都驚呼「太神奇了！」

綜合陸媒報導，廣東地區自去年10月以來降雨偏少，特別是東北部地區旱情頻傳，潮汕地區的乾旱程度已經發展為重旱局部特旱。當地居民表示，收到自來水公司的通知，鎮上要停止供水3天，當地已多次實施供水3天、停水3天的「錯峰供水」，去年最嚴峻時期，曾經連續5天無水可用。

據了解，自2019年秋天起，廣東已連續兩年出現秋冬春氣象乾旱。2020年全省平均雨量1511.7毫米，較常年同期偏少17%，特別是2020年10月以來全省平均降水量130.3毫米，較過去同期偏少58%，其中韓江流域局部地區降雨量偏少六到八成，2021年3月份韓江流域平均流量比多年同期大減76%。

特別是汕頭、揭陽等粵東地區，雖然緊鄰多條河流，但由於近年來污染嚴重，飲用水源多依賴水庫供應。從去年下半年至今，在持續乾旱的影響下，除了江河水減少，更嚴峻的是，周邊許多水庫容量面臨告急。

以揭東區為例，當地主要自來水由揭東水廠供應，水源多來自翁內、水吼、雙坑、蠻頭山等水庫，不過目前多個水庫水位明顯下降，甚至已經有水庫見底面臨枯竭。其中，翁內水庫總庫容為900多萬立方公尺，目前僅剩260多萬立方公尺，剩餘水量不到四分之一。

揭東區翁內水庫管理負責人陳美標直言，第一次遇到這麼言重的乾旱，整個揭陽地區都面臨缺水，正常翁內水庫每天需供應4萬多立方公尺給水廠，不過因為持續乾旱，每天只能供應3萬立方公尺左右，剩下的缺口必須從其他地方引水，「如果持續不下雨，本地水庫儲水量最多能堅持一個月。」

不僅如此，汕頭多個水庫存水量也不樂觀，位於潮南區的秋風水庫原有近3000萬立方公尺的庫容量，現有的儲水量僅剩700多萬立方公尺，只占了四分之一；龍溪水庫的水庫更是直接見底，露出礁石和沙土。

▲▼廣東河源市楓樹壩水庫見底，居民發現一座古建築。（圖／翻攝自梨視頻）

▲廣東河源市楓樹壩水庫見底，居民發現一座古建築。（圖／翻攝自梨視頻）

除了潮汕地區之外，河源市也因嚴重降雨量不足，導致楓樹壩水庫的水位不斷下降，幾乎快要見底，沒想到村民意外發現，水庫底下似乎有座建築物，趕緊連繫河源市博物館。對此，河源市博物館館藏研究部主任黃志青表示，古建築附近還發現13個陶餅，其中11個完整、2個已破損，大小約10公分、9公分、8.5公分，重量約150至250公克，有好幾個帶有鋼印印出來的圈，疑似為漢末時期官員過世陪葬所使用的陶餅，功能類似冥幣。

據了解，在今年2月的時候，東源縣澗頭鎮萬綠湖畔，也發現明代渡口碑刻石，隨著水位降低，河源市博物館也再次在萬綠湖畔發現多處古人類活動遺址，其中包括在新港鎮楊梅村出土完整的新石器時代晚期石錛（含雙肩石錛）共26件、石箭鏃5件、削割器40件和新石器時代晚期陶罐1件，以及商周時期陶杯1件、商周時期陶罐4件和部分零碎陶片。

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