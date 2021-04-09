香港選制草案14日首讀！　拚5月底三讀通過

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港特區行政長官林鄭月娥8日到特區立法會出席「短問短答」質詢環節，她在會上表示，預計關於完善香港選舉制度的修訂草案下週三（14日）可在立法會首讀。林鄭月娥感謝絕大部分立法會議員及200萬名香港市民在網上表示支持完善香港選舉制度。她強調，完善選舉制度將有助撥亂反正。

綜合港媒報導，林鄭月娥在出席立法會行政長官答問會時表示，香港政府擬於14日向立法會繳交條例草案，由於審議該條例草案的時間緊迫，立法會主席梁君彥已依照「議事規則」，決定於14日下午12時30分在立法會綜合大樓會議廳召開立法會會議，以處理該條例草案的首讀及二讀。梁君彥表示，此次會議不會處理其他事項。

林鄭月娥表示，相關條例草案名為「2021年完善選舉制度綜合修訂條例草案」，草案涵蓋修訂「行政長官選舉條例」、「立法會條例」等五條主體法例及相關附屬法例，也會更改立法會換屆選舉日期等。

林鄭月娥還指出，香港政府也會採取措施依法規管操縱、破壞選舉的行為，等修例通過後，籌備未來1年3場選舉的工作便會緊接展開。

她說，感謝絕大部分的立法會議員及200萬名的香港民眾在網路上表示支持完善香港選舉制度，她強調，完善選舉制度將有助撥亂反正，「由於香港選舉制度出現漏洞，過去立法會和區議會出現極大亂象，成為『反中央、反政府』，甚至成為勾結外國勢力的平台。」

此前，香港政務司司長張建宗表示，完善選舉制度是香港民主的進步，而不是「民主倒退」，港府希望爭取在5月前完成審議條例草案並三讀通過，以便展開後續選舉工作。