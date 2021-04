英國政治庇護香港民運人士羅冠聰　將助抵境港人居留求職

▲香港民主運動人士羅冠聰。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社倫敦7日綜合外電報導

香港民主運動人士羅冠聰今天說,他已獲得英國政治庇護。中國政府去年在香港推動實施「香港特別行政區維護國家安全法」後,27歲的羅冠聰即離開香港。

羅冠聰曾投身學生運動,後來成為香港立法會議員。去年6月底,香港通過實施港區國安法,羅冠聰於7月逃往英國。

他在推特上發文表示,在4個月期間接受數次面談後,他已獲英國政治庇護。

他說:「我被依據國安法通緝,這顯示我有可能遭受嚴重政治迫害,不太可能安然返回香港。」

他強調了其他在英國申請庇護的香港人困境,那些人舉證的份量可能不夠充分,「我希望我的案例能幫助(英國)內政部更理解香港的複雜狀況」。他還說:「為了從北京專制壓迫中救出更多抗議人士,內政部可考量更廣泛的證據。」

1. After several interviews in 4 months, the Home Office has informed me that my asylum application is approved. The fact that I am wanted under the National Security Law shows that I am exposed to severe political persecution and am unlikely to return to Hong Kong without risk.