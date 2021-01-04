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鍾文煌出任竹市義消總隊長　林智堅勉勵一同守護城市

▲新竹市長林智堅與鍾文煌隊長合影。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅與鍾文煌隊長合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市消防局義消總隊第八任總隊長鍾文煌佈達典禮，今（4）日上午在消防局舉行，由新竹市長林智堅宣讀派令，並頒發總隊長、五位副總隊長、三位大隊長聘書。鍾文煌隊長不僅投入義消十餘年，也在教育界奉獻，曾助民富國小擔任家長會長期間爭取活動中心；林智堅表示，鍾文煌未來必能帶領義消延續英勇救災精神及各項傳統。

林智堅表示，2021年的第一個行程就是來到義消總隊，代表他的重視，感謝義消總隊長期協助市府投入各項公安工作。鍾文煌總隊長在防災工作出錢出力、也擔任家長會長、協助學校爭取經費建設，今日也有許多校長特地前來，可見地方人士對鍾文煌的支持與肯定。

林智堅表示，上任後擴編人力從262人增加到306人，並投入經費添購雲梯車等消防設備，在109年遠見評比奪下全國第三。鍾文煌也表示，林智堅市長是歷來最照顧消防與義消權益與福利的市長，希望上任後能與消防局長李世恭攜手，繼續作為新竹市這座幸福城市的後盾。

林智堅也形容團隊是「史上最強大和團結的義消總隊」，參加全國義消競技比賽榮獲第一名，完成八連霸佳績，期許未來更上一層樓，「只有新竹市義消才能超越新竹市義消」。

消防局表示，鍾文煌1982年加入警友會，2006年加入義消行列、擔任顧問，2010年出任副總隊長，期間協助消防局推動各項消防業務，更強化新竹市義消團隊運作，包括加強救災整編訓練、充實救災器材、協助辦理競技比賽、增強專業知能等。

「一般人都想逃出火場，消防與義消卻是要深入危險中救人」，鍾文煌表示，最初是受到第一任總隊長曾義豐的俠義精神感動，決定投入義消行列，決定接任總隊長是一種付出、更是榮耀。印象最深的經驗，是曾有義消同仁家遭逢火災，逃出來時一無所有，他馬上趕往醫院關心，並自掏腰包協助同仁度過難關。

消防局表示，鍾文煌的熱心助人不止於警政和消防，更在80年就加入民富國小家長會、83年擔任家長會長，期間協助爭取各項補助，以新建民富活動中心、西大路北棟校舍，還爭取經費採購電子琴供民富80個班級使用，讓學生能有更安全、舒適又多元的學習環境，造福數十萬學子。

消防局表示，鍾文煌也歷任磐石中學、三民國中家長會長，曾榮獲新竹市政府頒發「功在教育」表揚獎狀。在100年擔任新竹市北區體育會理事長，籌募經費協助新竹市社會體育發展，隨即於當年年底榮獲行政院推動社會體育績效特優獎，並於105年榮任行政院政務顧問。

消防局指出，新竹市義消總隊於民國88年6月成立，目前下轄第一、第二大隊及婦女大隊共3個大隊及所屬12個分隊，人數約790人，義消人員平時協助本市執行各項災害搶救及演訓工作；婦女義消人員平時則協助預防宣導、家戶訪視及消防博物館導覽等工作，義消人員犧牲奉獻、為民服務精神，深受市民及各界的認同與支持。

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