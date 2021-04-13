400元被趕！傳播妹親上火線　哭著回家「這種事就是這樣收場」

▲當事人表示，那天是第1天回歸職位。（圖／翻攝自臉書）

網搜小組／周亭瑋報導

一名傳播妹疑因被客人打槍，丟400元下逐客令，怒而潑水、翻桌，還狂砸現場物品，引起輿論譁然。今本尊在臉書發文，透露自己是哭著回家的，「只是客人與公司的行為真的太誇張，遇到這種人這種事，我本人就是這樣收場。」

當事人稍早在臉書發文表示，「謝謝各位的關心，也謝謝各位相信我把矛頭指向公司跟客人，也謝謝攻擊我跟說我是傳說妹的人。」

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她解釋，自己是因為生病才變胖的，那天第1天回歸職位，「我瘦很快的，有了你們我應該會瘦更快的。還是很訝異那天的影片就這樣紅了，其實還是哭著回家，才上2個小時而已，居然遇到這種事，我也真的不是白目要翻桌、砸電視，只是客人與公司的行為真的太誇張，遇到這種人這種事我本人就是這樣收場，沒有辦法。還是跟各位說一聲謝謝大家好，祝各位順利。」

拉回這起事件，網友昨在爆廢1公社PO出兩段影片，衝突起因是，客人事前打槍該名傳播妹，並將400塊錢放包廂桌上，作為車馬費；然而，女方似乎有所誤會，以為客人改變心意要她留下，就這樣雙方展開激烈爭辯。

當時，傳播妹氣不過，語帶委屈怒道「我他X坐這麼久，一毛錢都拿不到」，隨後潑水翻桌洩憤，此舉瞬間引爆怒火，幾名男子在旁大罵叫囂，現場也被弄得一片狼藉，而影片PO出後，不到1天時間引爆輿論熱議，影片也在網上瘋傳。