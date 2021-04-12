男友黑歷史太多！女開罰「1個月進帳金額嚇人」　網笑了：別放生

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友和男友交往多年，由於對方黑歷史太多，欺騙她好幾次，加上朋友傳哏圖給了靈感，她開始祭出罰則，就這樣實行1個月，居然真的有進帳。對此，大部分網友不以為然，但當事人則認為，一個願打一個願挨，況且男友並未反對，也真的打算繳納罰款。

女網友在dcard自爆，「男友從交往到現在實在是做錯很多事，騙過我好幾次，每一次很想分手，但交往久了也捨不得，剛好上個月朋友傳來一張情侶交往協議書，在最近的一次我受不了他又說謊，就說以後再說謊、再讓我生氣或做不好就要罰錢，價錢我來訂，他也說可以。」

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原po透露，實行到現在1個多月了，男友被罰2600元，「但只有單方面的罰他，他沒意見也不敢有，有人也是這樣罰錢的嗎？」

▲朋友傳的哏圖給了她靈感。（圖／翻攝自dcard）

許多網友看完三觀被衝擊，紛紛直呼「為什麼不分手呢？ 我說他」、「妳真的有夠可憐耶！他如果那麼爛妳就分手啊，還在那邊為了錢」、「看了真為妳感到可悲，現在錢拿的很爽，就怕將來分手會很難看」、「奇文共賞」、「你們兩個都不要放生對方好嗎」、「先備份，我要傳給我男友看，哈哈哈哈哈，我今天被娛樂到了」。

對此，原po坦言，起初無法接受對方說謊，也有短暫分手過幾次，但還是捨不得，加上看到很多案例都比他誇張，像是跟異性曖昧，或劈腿說謊，所以目前沒有放生的打算，但結婚還要再多觀察，「吵架的時候很不爽就說罰500，他很認份地接受，我反而驚訝...瞬間就氣消了，但罰金還是要繳。」