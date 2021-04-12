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400元趕人！傳播妹被打槍「暴走翻桌狂砸」　電視躺槍驚現亮點

▲400元趕人！傳播妹被打槍「暴走翻桌狂砸」　電視躺槍出現神亮點。（圖／翻攝自爆廢1公社）

▲傳播妹疑因被趕大鬧包廂。（圖／翻攝自爆廢1公社）

記者周亭瑋／綜合報導

KTV包廂爆糾紛！一名傳播妹疑因被客人打槍，丟400元下逐客令，怒而潑水、翻桌，還狂砸現場物品，火爆場面讓眾人看傻眼，還有眼尖網友發現，前方慘成「砲灰」的電視居然出現亮點。

網友在爆廢1公社PO出兩段影片，衝突起因是，客人事前打槍該名傳播妹，並將400塊錢放包廂桌上，作為車馬費；然而，女方似乎有所誤會，以為客人改變心意要她留下，就這樣雙方展開激烈爭辯。

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傳播妹氣不過，語帶委屈怒道「我他X坐這麼久，一毛錢都拿不到」，隨後潑水翻桌洩憤，此舉瞬間引爆怒火，幾名男子在旁大罵叫囂，現場也被弄得一片狼藉。

▲400元趕人！傳播妹被打槍「暴走翻桌狂砸」　電視躺槍出現神亮點。（圖／翻攝自爆廢1公社）

▲現場一片混亂。（圖／翻攝自爆廢1公社）

影片掀起熱論，網友們紛紛回應，「叫傳播結果來傳說」、「我看了什麼」、「這一下整個包廂的人都醒了」、「聽對話內容就知道誰對誰錯了，男客真的脾氣超好的，給個讚」、「現在傳播的體格都是館長級的嗎」。

另外，也有眼尖網友發現，被砸壞的電視螢幕上，剛好出現「怎麼了」這3個字，忍不住笑說「這是AI電視嗎？感應到自己被砸還會問怎麼了」、「電視被砸到說：怎麼了」。

▼電視螢幕剛好出現「怎麼了」。（圖／翻攝自爆廢1公社）

▲400元趕人！傳播妹被打槍「暴走翻桌狂砸」　電視躺槍出現神亮點。（圖／翻攝自爆廢1公社）

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