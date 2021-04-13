日本確定排放核汙水入海　陸外交部火速開炮：極其不負責任！

▲福島核電廠廢水定案將排放入海。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

日本政府今（13日）拍板決定，將把福島核電廠的輻射汙水排放入海。中國大陸外交部隨後發表聲明稱，作為日本近鄰和利益攸關方，中方表示嚴重關切；日本單方面決定以排海方式處置福島核電站事故核廢水，這種做法極其不負責任，將嚴重損害國際公共健康安全和周邊國家人民切身利益。

大陸外交部發布13日發表聲明稱，福島核事故是迄今全球發生的最嚴重核事故之一，造成大量放射性物質洩漏，對海洋環境、食品安全和人類健康產生了深遠影響；國際原子能機構專家組評估報告明確指出，如果福島核電站含氚廢水排入海洋，將對周邊國家海洋環境和公眾健康造成影響，同時現有經過處理的廢水中仍含有其他放射性核素，需進一步淨化處理；聯合國原子能輻射效應科學委員會報告也認為，福島核電站事故核廢水對海洋生態環境的影響需持續跟蹤觀察；德國海洋科學研究機構指出，福島沿岸擁有世界上最強的洋流，從排放之日起57天內，放射性物質將擴散至太平洋大半區域，10年後蔓延全球海域；綠色和平組織核專家指出，日核廢水所含碳14在數千年內都存在危險，並可能造成基因損害。

大陸外交部怒斥，日方在未窮盡安全處置手段的情況下，不顧國內外質疑和反對，未經與周邊國家和國際社會充分協商，單方面決定以排海方式處置福島核電站事故核廢水，這種做法極其不負責任，將嚴重損害國際公共健康安全和周邊國家人民切身利益。

大陸外交部指出，海洋是人類共同財產，福島核電站事故核廢水處置問題不只是日本國內問題，中方強烈敦促日方認清自身責任，秉持科學態度，履行國際義務，對國際社會、周邊國家以及本國國民的嚴重關切作出應有回應，重新審視福島核電站核廢水處置問題，在同各利益攸關國家和國際原子能機構充分協商並達成一致前，不得擅自啟動排海；中方將繼續同國際社會一道密切關注事態發展，並保留作出進一步反應的權利。