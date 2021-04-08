　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多這東西太夯！轉身30秒「大媽就A走了」　1動作超假：故意的

▲▼好市多,結帳,Costco（圖／記者劉維榛攝）

▲許多國人很愛逛好市多。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

到底是蓄意還是無心？一位男網友今（8）日在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》，說他2天前跟太太去好市多，把4個購物袋放在推車裡，經過服飾區就多看了兩眼，沒想到短短30秒的時間，推車就被一位大媽推走，還好他有馬上認出來，「推車放成這樣，被誤推走的機會有多大？」貼文則是釣出不少苦主。

這位男網友文中表示，當時他和太太在賣場的服飾區，有把推車放著去看衣服，老婆問他「推車會不會被偷走？」原PO還笑回「誰要偷這堆袋子！」沒想到不到30秒的時間，一回頭，推車還真的就不見了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我嚇了一大跳！趕緊在周圍察看，發現一位大媽推著我的推車」，原PO當下馬上叫住大媽，對方則解釋自己推錯車。本來應該就沒事了，但大媽把推車還給原PO後，卻去推了另一台空的推車，讓男網友很傻眼，「大媽是空車，然後推錯我滿是購物袋的推車？？？？」

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO只不過去看一下衣服，推車就差點被大媽推走。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

看到貼文後，就有人認為大媽感覺不像推錯車，「當然是假的啊！你還真的以為她不小心推錯唷」、「就是故意推錯的」、「說自己推錯，就表示不是『故意』推走的，一堆袋子是不是自己的會不知道？根本小偷啊」、「有人要順手撿便宜，畢竟保溫袋也是幾百元買的，也是有價值的。」

不過也有網友表示應該不是故意的，「我上週去也是放了保冰袋在推車，一個阿伯就這樣推走了，結果他的車是隔壁那台，也有袋子，就是光顧著看東西，有車就推了」、「我也曾經推錯別人的車，別人也曾經推錯過我的車，我想正常人都不是故意的，我相信對方也是不小心的。如果要幹走你的袋子，那些袋子早就消失了，還給你抓到。」

文章還釣出一票曾被「順手牽羊」的苦主，「真的在好市多被偷過購物袋」、「自己的購物袋真的要不離手，或是乾脆放車上，推車回車邊再裝袋！被偷過一次學乖了。」還有人遇過專門只推走購物車的人，「我推車沒東西，只有購物袋～他只偷購物車……袋子把我亂丟在一旁～還好他不要袋子」、「我也曾經看個東西車就不見了！偷走推車的人把我採購的東西隨便亂放～然後推走車。」

ET快訊
快訊／昨才被請回！林長清「今又移送地檢署」關鍵理由曝
快訊／非法移工「阿好」手腳上銬抵看守所　畫面曝光
女YouTuber嗆蔡英文主使太魯閣事故　為了「要謀殺他」
台新妹慶功宴深V「只遮重點」出席！鄉民一看戰袍全瘋了
快訊／國徽與國民黨徽太像　內政部：要調整
好市多這東西太夯！　轉身30秒「大媽就A走了」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

交往前後差異大！女友在「這種場合」話超多　從小萌貓變母獅子

全台首架A320neo！台虎新機亮相　機身「台灣意象」塗裝曝光

「台版朝聖之路」2021台灣文博會曝光！北回歸線串起17處特色端點

台新妹慶功宴「只遮重點」深V出席！鄉民一看戰袍全瘋了：很敢穿

自費接種新冠疫苗！莊人祥：最快下週宣布「本月底有機會 可打」

檢調曝太魯閣司機「10秒前收到告警」　台鐵官員嚇壞：不可能

好市多這東西太夯！轉身30秒「大媽就A走了」　1動作超假：故意的

中央大學籌設「中大醫院」　桃園市醫審會通過！預計2027開幕

台鐵「救命電話」民眾狂打測試！粉專PO文籲：已造成佔線問題

外帶小火鍋「店家貼心設計」！　他好感度瞬間飆升：不用怕灑出來

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

鳳梨鼠薯被唱衰爆氣「現場封釘了！」　噴改車少年家：成熟男人不會並ㄅㄧㄤˋ叫

喝酒醉BMW自撞分隔島零件四散 低胸妹抱駕駛喊：不要動他我處理

穿梭變形車廂...血腥味中尋倖存者 搜救犬「確認各角落」來回不放棄！

退休老師傅指導！第8車廂終拖出　陳永郎低調：國家有難我就來了

宥勝放閃慈惠：我老婆好可愛喔　「晚上需要關門」小孩睡著再起來做事

交往前後差異大！女友在「這種場合」話超多　從小萌貓變母獅子

全台首架A320neo！台虎新機亮相　機身「台灣意象」塗裝曝光

「台版朝聖之路」2021台灣文博會曝光！北回歸線串起17處特色端點

台新妹慶功宴「只遮重點」深V出席！鄉民一看戰袍全瘋了：很敢穿

自費接種新冠疫苗！莊人祥：最快下週宣布「本月底有機會 可打」

檢調曝太魯閣司機「10秒前收到告警」　台鐵官員嚇壞：不可能

好市多這東西太夯！轉身30秒「大媽就A走了」　1動作超假：故意的

中央大學籌設「中大醫院」　桃園市醫審會通過！預計2027開幕

台鐵「救命電話」民眾狂打測試！粉專PO文籲：已造成佔線問題

外帶小火鍋「店家貼心設計」！　他好感度瞬間飆升：不用怕灑出來

擋腥夫出門找小三…下秒竟遭「整桶冷水淋頭」！　24歲人妻心死：真的清醒了

《魔法阿媽》睽違23年重返大銀幕！4K修復版出現「熟悉聲音」

林承飛奪完月MVP連3戰吞2K　曾總不擔心：只是週期，他有經驗

影／野生小猴一摸到相機「秒變攝影大師」　猛喬角度！姿勢超專業

中壢殯葬園區「民宅火警」　網友誤以為葬儀社：冰櫃內有喪家遺體

美CDC：境內新冠確診多染「英變種病毒株」！　致死率67％

打電動太專心！「電眼萌汪」饋頭猛盯他秒放搖桿　網：眼神犯規

活潑黑柴嗨跳！　下秒「原地石化」大斷電...網笑：靜止畫面？

BL劇男星遭主管迷姦！　男友門外發怒搥牆：真的很心痛

歐告有禮貌「玩具換零食」！得手就快樂飛逃　網笑：付錢腳步沉重

24歲美女業務員自摔身亡？ 驗屍報告「逆轉」打臉目擊者

生活熱門新聞

越晚越濕涼！今起3天防大雨　颱風下周恐生成

中200元發票升級千萬？他曝結局笑翻

李義祥自己開怪手　害工程車翻落

車票不見家屬想退⋯台鐵冷回應

找到第二枚晶片！工程車卡草叢「2人關鍵對話」曝

快訊／李義祥跟阿好錄音曝！

今起4天降雨熱區曝　鄭明典貼1圖：越白越濕！

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

台鐵「站票存廢」引爆兩派大戰

看透台灣人素質　台鐵站務員：絕不給無票乘客上車補票

「竹北送肉粽」 路線曝！國中：晚自習提早下課

鄰居1天敗光水塔　求借浴室洗澡

台鐵25年沒漲票價　網友兩派戰翻

「神祕茶」飲料店少見！內行：套什麼都好喝

更多熱門

相關新聞

逛完好市多車門開不了　網懷念賣場1設計

逛完好市多車門開不了　網懷念賣場1設計

美式賣場好市多（Costco）很受台人歡迎，但也出現過不少奧客，像是有人用塑膠袋狂裝用餐區佐料回家、濫用無條件退貨機制等等。就有一位網友在《Mobile01》貼出一張照片，只見他把車停在停車場，逛完出來後卻傻眼，因為有人把手推車放在車格旁的柱子前，直接擋住車門，讓原PO超無奈，話題也引發共鳴。

只要799元！好市多Dyson小孩版吸塵器引瘋搶

只要799元！好市多Dyson小孩版吸塵器引瘋搶

好市多連3週出包！富士蘋果「含禁用農藥」1029箱全銷毀

好市多連3週出包！富士蘋果「含禁用農藥」1029箱全銷毀

獨／總站夜市將開幕　北台中好市多停車須出示會員卡

獨／總站夜市將開幕　北台中好市多停車須出示會員卡

好市多推車有魔力！1.3萬人笑：真的不由自主

好市多推車有魔力！1.3萬人笑：真的不由自主

關鍵字：

好市多costco推車購物袋Costco好市多 商品經驗老實說

讀者迴響

熱門新聞

台中少女裸躺望高寮　遭6人輪流灌醉扒光

越晚越濕涼！今起3天防大雨　颱風下周恐生成

救命電話直通「調度所」　16秒前通報太魯閣可煞停

素描課拿鄧紫棋當考題！超低分作品本人看到了

李千那認愛是元介！男方見過小孩

台積電捐衣服給一線！媒體人揭細心原因

法國菁英古查爾家屬抵事故現場哀戚相擁

楊丞琳準備回台！道別李榮浩：盼不用再等300天

方志友耍大牌！藍心湄站後方白眼

中200元發票升級千萬？他曝結局笑翻

忘澆水阿公留盆栽　網：賓士飛了

新疆貴賓犬掉入「狼撕咬地獄」

20萬起家！PTT股神賺上億　祕訣曝光

太魯閣4罹難者刷卡購票　總計獲賠7000萬

台南自強號擦撞行人　警消救援

更多

最夯影音

更多
倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫
應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面