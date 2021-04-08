好市多這東西太夯！轉身30秒「大媽就A走了」　1動作超假：故意的

▲許多國人很愛逛好市多。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

到底是蓄意還是無心？一位男網友今（8）日在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》，說他2天前跟太太去好市多，把4個購物袋放在推車裡，經過服飾區就多看了兩眼，沒想到短短30秒的時間，推車就被一位大媽推走，還好他有馬上認出來，「推車放成這樣，被誤推走的機會有多大？」貼文則是釣出不少苦主。

這位男網友文中表示，當時他和太太在賣場的服飾區，有把推車放著去看衣服，老婆問他「推車會不會被偷走？」原PO還笑回「誰要偷這堆袋子！」沒想到不到30秒的時間，一回頭，推車還真的就不見了。

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「我嚇了一大跳！趕緊在周圍察看，發現一位大媽推著我的推車」，原PO當下馬上叫住大媽，對方則解釋自己推錯車。本來應該就沒事了，但大媽把推車還給原PO後，卻去推了另一台空的推車，讓男網友很傻眼，「大媽是空車，然後推錯我滿是購物袋的推車？？？？」

▲原PO只不過去看一下衣服，推車就差點被大媽推走。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

看到貼文後，就有人認為大媽感覺不像推錯車，「當然是假的啊！你還真的以為她不小心推錯唷」、「就是故意推錯的」、「說自己推錯，就表示不是『故意』推走的，一堆袋子是不是自己的會不知道？根本小偷啊」、「有人要順手撿便宜，畢竟保溫袋也是幾百元買的，也是有價值的。」

不過也有網友表示應該不是故意的，「我上週去也是放了保冰袋在推車，一個阿伯就這樣推走了，結果他的車是隔壁那台，也有袋子，就是光顧著看東西，有車就推了」、「我也曾經推錯別人的車，別人也曾經推錯過我的車，我想正常人都不是故意的，我相信對方也是不小心的。如果要幹走你的袋子，那些袋子早就消失了，還給你抓到。」

文章還釣出一票曾被「順手牽羊」的苦主，「真的在好市多被偷過購物袋」、「自己的購物袋真的要不離手，或是乾脆放車上，推車回車邊再裝袋！被偷過一次學乖了。」還有人遇過專門只推走購物車的人，「我推車沒東西，只有購物袋～他只偷購物車……袋子把我亂丟在一旁～還好他不要袋子」、「我也曾經看個東西車就不見了！偷走推車的人把我採購的東西隨便亂放～然後推走車。」