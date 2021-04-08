逛完好市多要牽車！奧客一擋…車門開不了　網有感：要設計塞10元

▲逛好市多的民眾亂放推車，還擋到原PO的車門。（圖／翻攝自Mobile01）

網搜小組／鄺郁庭報導

美式賣場好市多（Costco）很受台人歡迎，但也出現過不少奧客，像是有人用塑膠袋狂裝用餐區佐料回家、濫用無條件退貨機制等等。就有一位網友在《Mobile01》貼出一張照片，只見他把車停在停車場，逛完出來後卻傻眼，因為有人把手推車放在車格旁的柱子前，擋住他的車門，讓原PO超無奈，話題也引發共鳴。

原PO貼文「Costco最美麗的風景，是手推車」，文中直呼，「我知道Costco沒有很多地方放手推車，有的地方離你停車的地方很遠，但是你就放在這，我還得替你推車子去放，才能開車門。」原來是他停的車格旁邊就是柱子，有逛街民眾直接把柱子當成推車放置處，這一放卻擋到原PO車子的駕駛座車門。

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看到貼文後，不少人超有感，「今天要是停了之後，因為手推車滑動碰撞到車輛，又是另外一件故事了。真的太多只貪圖自己方便、自私的人了」、「刮到車子誰負責？只能說素質從以前到現在都沒進步」、「這不算啥，以前還有過大學生把賣場手推車推回學校宿舍當玩具玩」、「這種情況見多了，已經見怪不怪。」

還有網友也抱怨，「內湖店是連手推車都推去放在人行道上的機車旁扔著不管，或是推去公車站一直擺著擋路」，大嘆「不用投幣的手推車，就是有人會這樣亂放，其他賣場的手推車很少會在賣場以外的地方看到。」讓其他人超認同，「忽然覺得以前本土賣場要塞十塊錢的推車設計還不錯。」