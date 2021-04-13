手槍誤當電擊槍！美女警當街射殺非裔男子　拜登喊話勿暴動

WARNING: GRAPHIC CONTENT — Police released body-camera footage of the fatal shooting of Daunte Wright, a Black man killed during a traffic stop in Brooklyn Center, Minnesota, on Sunday https://t.co/C3hNW7zLBk pic.twitter.com/Ra5fvvEJEt — Reuters (@Reuters) April 12, 2021

文／中央社明尼阿波利斯12日綜合外電報導

明尼蘇達州警方今天表示，昨天在明尼阿波利斯市（Minneapolis）郊區射殺一名非裔男子的女警，是誤將手槍當做電擊槍。拜登總統警告，沒有理由因此發動暴力抗議。

▲密錄器拍下警方喊著「電擊槍」，卻掏出手槍朝萊特開火。（圖／翻攝自推特「AJ+」）

布魯克林中心警察局長甘農（Tim Gannon）在記者會談到昨天非裔男子萊特（Daunte Wright）遭射殺事件時說：「那名警官拔出了手槍而非電擊槍。」

甘農說：「子彈意外擊發，造成萊特悲劇死亡，我說不出任何可減輕萊特家人痛若的話來。」此事使當地因另一非裔男子佛洛伊德遭警察壓頸致死案開審而緊張的氣氛更甚。

拜登今天表示，他已和明尼蘇達州當局談論過這名20歲非裔男子遭射殺事件，這「真是一起悲劇，不過我認為，我們必須坐待調查結果出爐」。

他說，「與此同時，我要再次表明，絕對沒有任何理由藉此打劫。如果舉行和平抗議，那倒是合情合理」；並說，聯邦資源已送到事發地區，可用來維持平靜。