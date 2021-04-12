控元祖前夫偷吃大黑松千金！「傳聞中小三」反告安晨妤突撤回

▲安晨妤被傳聞小三控告妨害名譽案，因原告撤回告訴而不起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人安晨妤控告前夫、元祖食品少東張劭緯涉嫌與大黑松小倆口千金邱威樺通姦，因大法官解釋除罪化，早在去年已由檢察官處分不起訴，不過被指為小三的邱威樺反控安女涉妨害名譽案件，2女曾同天出庭對質，因和解談不攏形成僵局，直到日前邱女突然遞狀表示，願意撤告，台北地檢署12日處分不起訴安晨妤。

▲邱威樺2020年和安晨妤同日出庭應訊時，刻意閃避媒體採訪。（資料照／記者劉昌松攝）

張劭緯與安晨妤的婚姻在2019年底傳出變化，安除了控告張劭緯涉嫌與邱威樺通姦，還多次喊話希望丈夫回歸家庭，張劭緯反控安晨妤涉嫌略誘孩子出走，邱威樺則控告安女涉嫌妨害名譽，三方鬥法之際，大法官在2020年做出釋字791號解釋，宣告通姦罪違憲，通姦案依法不起訴。

後來張劭緯控告安晨妤的略誘案件，也在同年經雙方達成協議和解後，撤回所有刑事告訴，台北地檢署處分不起訴安晨妤被控略誘案，這場豪門婚變的刑案剩下邱威樺控告安晨妤妨害名譽案，遲遲沒有調解下文，直到日前，邱威樺突然遞狀向檢察官表示願意撤告，安晨妤因此獲得檢察官處分不起訴。

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