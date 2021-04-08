劉薰愛前男友夥同混血辣模仙人跳富商刮820萬　二審再加重改判

▲李庠岑、蔡瀞瑢臉書。（圖／翻攝臉書）

記者吳銘峯／台北報導

跨性別女模劉薰愛，曾與男子李庠岑交往，但2人分手後，李庠岑竟與另名混血女模蔡瀞瑢，設局誘騙富商到飯店開房間搞「仙人跳」，向富商勒索得手820萬元。一審將李男判刑5年半與6月，案經上訴，高院二審審理後，認為李男曾有前科，應依累犯規定加重，因此重判他7年4月與7月，7月部分得易科罰金。可上訴。

李男從事飯局妹仲介，曾經在媒體專訪中秀出花名冊，其中不乏藝人、模特兒等外型亮麗的正妹，他也因為與跨性別女模劉薰愛交往登上新聞版面。在與劉薰愛分手後，他與平日就稱兄道弟的科技公司的網路新貴王姓男子也鬧翻，李男因此找蔡女進行「仙人跳」。

外型亮麗的蔡女是日本、荷蘭、台灣泰雅族混血兒，讀大學時就當平面模特兒，後來還上電視節目，一度爆紅。她與李男和謀，2016年4月間約出王男到天閣酒店信義會館開房間，王男赴約後，埋伏在外的李男與3名同夥便衝進房間，假裝抓姦；眾人還拿出電擊棒敲擊王男頭部，要求王男交出500萬元，王男心生恐懼，2天後就匯款460萬元。

李男等人食髓知味，陸續以影片外流為由，或是同夥要入監需要跑路費、安家費，甚至還出示土製炸彈，讓王男不斷吐錢，總計交付820萬元。王男之後避不見面，李男還在王男公司門口以宣傳車宣傳不實訊息，並拉起白布條，騷擾王男。另外也在微信上公佈王男的身份證字號與姓名，並用照片留下恐嚇字句，王男不再忍耐，報警逮人。

一審法院審理後，將李男判處有期徒刑5年6月，另外還判刑6月、得易科罰金；蔡女遭判刑1年，另外同夥也分別遭判刑6月至2年不等刑期。案經上訴，高等法院二審審理後，認為李男因先前曾因違反《妨害兵役治罪條例》遭判處有期徒刑確定，並易科罰金執行完畢，又在5年內犯下本案，因此依照「累犯」規定，加重刑度為7年4月與7月（得易科罰金）；另外蔡女則因達成和解，獲得緩刑3年，但需提供90小時之義務勞務，並接受法治教育課程5場次。可上訴。

