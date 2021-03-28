網戰「數學系畢業」可以做什麼？　陳以信：我當立法委員...

▲立委陳以信。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蕭羽耘／台北報導

台灣高中生在向上求學階段，會衡量大學系所往後的出路，近期「數學系」在網路上掀起熱議，讓國民黨立委陳以信超有感，他透露自己曾在輔大讀過3年數學系，後來因興趣改變才轉為攻讀政治，「當初博士論文口試時，正是數學救了他，改變了他的人生。」

陳以信今天在臉書上分享「讀數學系當立法委員」一文，他表示，自己看到網路上熱議讀數學系能幹麻？對這主題超有感覺，因為大家可能不知道，「我曾在輔大數學系念過3年」。

陳以信分享，後來因為興趣改變關係，轉學到台大政治系畢業。「從念數學系開始，到後來當立法委員，政壇上好像沒幾個人？」

至於讀數學能從事什麼職業？陳以信說，他以前數學系畢業的同學，好像什麼都不能幹，但也好像什麼都可以幹。當老師做教授很多，深造改念資訊、電子、電機拿博士的也很多，其實念數學邏輯會變好，後來社會成就都不錯。

陳以信坦言，一開始還不知道念過數學的好處，後來卻對人生帶來很大幫助，台大政治畢業後到英國念書，碩士念發展、博士念經濟。他表示，一般念經濟博士的人，至少都要有經濟碩士或學士基礎，但是他直接攻經濟博士，而且論文還是做計量分析，是經濟學中數學最多的部分。

政治系畢業怎能搞計量經濟？陳以信說，他所能憑藉的，就是過去3年的數學系基礎，以數學系所學的機率統計，自學經濟系的計量經濟，過程雖然還是有點辛苦，但最後還是破關成功，完成博士論文。

他回憶，記得論文答辯時，LSE來的口試委員還特別挑剔，質疑論文中的數學問題，要是被他問倒就掛了，但所幸在那部分，自己懂得稍多一些，最後口試委員欣然同意自己的答辯，才順利過關拿到經濟博士。因此，「可說是數學救了我，改變我後來的人生。」