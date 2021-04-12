台灣棗刷新輸日5年來紀錄「成長206%」　防檢局拿下檢疫授權

▲棗子。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

防檢局今（12日）提到，日本基於我國鮮果檢疫處理良好紀錄及該局嚴謹之檢疫程序，再授權109年期冬季鮮果實輸日檢疫處理作業，經檢疫處理合格之椪柑、木瓜、白柚及棗鮮果量達82公噸，較108年同期成長16%，其中輸日棗鮮果實達39公噸。

防檢局說明，因我國為東方果實蠅及瓜實蠅疫區，我國冬季產鮮果實須經冷藏檢疫處理後方可輸日，且須由該局於每年產季時邀請日本植物檢疫機關核派檢疫人員來台會同辦理輸出檢疫作業或查核，為免受疫情影響輸日貿易，並減少業者負擔及簡化程序，積極向日方爭取持續授權由防檢局執行相關作業。

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▲防檢局檢疫人員執行輸日棗鮮輸出檢疫作業。（圖／防檢局提供）



防檢局提到，因執行109年夏、秋季鮮果實輸出檢疫處理作業備受日方肯定，再獲日本同意持續授權，本期作業自109年11月11日至110年4月6日止，經檢疫合格椪柑39,794公斤、臺農二號木瓜2,364公斤、白柚918公斤以及棗鮮果實39,220公斤，計82,296公斤，較108年同期（70,706公斤）成長約16%。其中棗鮮果於今年COVID-19疫情影響下，仍能有206%成長並刷新自105年開放以來輸銷紀錄。

防檢局強調，為確保輸出檢疫作業順利，作業前積極整備相關配套措施並召開事前協調會，宣導輸出業者落實田間果實蠅防治及採收後之防護工作，處理期間並落實日方要求，持續獲得日方信賴，另輸出業者嚴選供果園、加強生產管理及安全用藥，俾符合日本要求，透過農委會國際處、防檢局、農糧署、檢疫處理場方及輸出業者通力合作，順利完成輸日作業，協助我4項鮮果實符合日方檢疫要求。