美艦長翹腳監看遼寧號　環時：美軍工作風格散漫

▲美軍馬斯廷號驅逐艦與解放軍遼寧號航空母艦在菲律賓海相遇。（圖／翻攝美國海軍）

記者陳怡靜／綜合報導

美國海軍近日刊登出一張照片，2名美軍驅逐艦「馬斯廷號」（USS Mustin）的軍官，正翹腳看著解放軍航空母艦「遼寧號」，悠哉輕鬆的畫面立刻引發熱議，不少大陸網友認為頗具挑釁意味。對此，大陸官媒《環球時報》直言，「美軍工作風格比較散漫」。

美國海軍近日發布一張照片寫下，「馬斯廷號」驅逐艦的指揮官布里格斯中校（Robert Briggs）和斯萊中校（Richard Slye），正在導航室裡監測水面接觸情況，就在不遠處可看見一艘航空母艦，正是解放軍的「遼寧號」，艦長翹著雙腿監看的畫面也引發熱議。

▲美艦長「翹腳」看遼寧號，央視公布3戰區「火力全開」實彈軍演畫面。（圖／翻攝央視）

對此，《環球時報》也做出回應，以「美艦近距拍攝中國航母，意欲何為？」為題刊文表示，中美艦艇距離看上去相當接近，不過海軍艦艇的安全距離沒有公認的定論，最關鍵的因素還是「兩艘艦艇的狀態和當時海況」。當時的海況條件下，兩艘船可以各自採取措施，避免緊迫局面的發生就是安全距離，若小於0.5海哩的時候就容易發生誤判，「一般來說危險接近是指小於2鏈，大概兩三百米距離。」

《環時》指出，從美軍發布的照片來看，單對艦艇操作而言，這種距離在「正常範圍」之內，不屬於危險接近。不過若是遼寧號正在進行訓練、演習，有實際使用武器的科目，就會很危險。

至於美軍艦長翹腳動作惹議，《環時》直言，美軍工作風格比較散漫，不過翹腳是否具有挑釁意味，「還是要看是刻意為之，還是隨意而為。」

最後，《環時》引述專家說法坦言，美軍在此時發布這張照片意圖明顯，「示出美國對抗中國的決心，意在拉攏盟友、為盟友壯膽。」外交學院國際關係研究所教授李海東也說，這張照片的拍攝地點在菲律賓海，最近美菲將舉行軍演，美軍在社交媒體發布照片，某種程度上是在提醒相關區域國家，與美國軍事上協調合作的重要性。