中美軍艦菲律賓海相遇　陸官媒：就是「遼寧號」航空母艦

▲馬斯廷號不遠處的海面上可看見一艘航空母艦。（圖／翻攝美國海軍）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國海軍近日發出一張照片，美國海軍「馬斯廷號」驅逐艦（USS Mustin，DDG-89）4日在菲律賓海期間，不遠處的海面上出現了一艘航空母艦。對此，大陸官媒《環球時報》指出，該艘航母就是解放軍的「遼寧號」，且由於距離不遠，還能清楚看見舷號。

美國海軍發出該張照片時，指照片中的兩名美軍軍官是馬斯廷號的指揮官布里格斯中校（Robert Briggs），以及斯萊中校（Richard Slye），兩人正在導航室裏監測水面接觸情況。

照片中也可以清楚看見，不遠處的海面上有一艘航空母艦，許多人都猜測就是也正在進行遠海訓練的解放軍航母「遼寧號」，並認為雙方軍艦距離如此相近，是相當罕見的情況，代表中美在南海的角力逐漸升溫。

對此，大陸官媒《環球時報》屌事，馬斯廷號導彈驅逐艦與解放軍航母遼寧艦並排航行，這兩艘軍艦的距離並不算遠，甚至可以很清楚的從美軍的視角看到遼寧艦的舷號和甲板上的艦載機。

解放軍海軍新聞發言人高秀成海軍大校日前曾表示，海軍組織遼寧艦航母編隊在台灣周邊海域進行訓練，這是根據年度工作計劃組織的例行性訓練，旨在檢驗部隊訓練成效，有利於提高維護國家主權、安全、發展利益的能力。今後，中國海軍仍將按計劃常態組織類似演訓活動。

▼解放軍「遼寧號」航空母艦。（圖／路透社）

