她教「超夯紅茶」沖泡法！網友騷動了...全在看「奇奇」：好強　

▲有網友分享「東爵紅茶」泡製方法，沒想到一旁的「奇奇饅頭」意外成為亮點。（圖／翻攝自Facebook社團／我愛全聯-好物老實説）

實習記者閔文昱／綜合報導

全聯販售的生鮮食品種類多元，深受許多家庭主婦喜愛。一名網友就在臉書社團分享了一款常賣到缺貨的「東爵紅茶」，並列出了製作步驟，教導大家該如何做出最完美的下午茶。不過文章一出，網友們的目光似乎全都聚焦在一旁的「自製精美饅頭」，直呼「太可愛了！饅頭才是亮點吧？」

這名網友昨（29）日晚間在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文，表示自家巷口的全聯終於開張了，而且貨物齊全，讓她順利買到了最近常賣到缺貨的「東爵紅茶」，並不斷誇讚款紅茶「真的好好喝，夏天到了，冰箱一定要儲備一壺啊！」

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▲原PO買到了最近常賣到缺貨的東爵紅茶，直呼「真的好好喝」。（圖／翻攝自Facebook社團／我愛全聯-好物老實説）

原PO也不吝嗇的分享了泡製紅茶的秘訣，「等2000c.c開水沸騰後冷卻5分鐘，才不會苦澀，然後放入1包茶包浸泡4-5分鐘，時間到直接夾起稍瀝乾即可（勿擠壓會苦），最後隨喜好放入適當的糖就完成了」。隨後她也PO出了完成的紅茶以及自製的「奇奇饅頭」，讓簡單的下午茶瞬間提升了不少質感。

貼文一出後，超精美的自製的饅頭瞬間就奪取了大家的目光，紛紛留言「為何這個社團大家手都這麼巧」、「奇奇好可愛」、「這個饅頭⋯太⋯厲害了」、「太可愛了！饅頭才是亮點吧？」、「對饅頭興趣」、「我只看到很可愛的饅頭」、「主角明明就是饅頭」、「超美的饅頭..愛死了」、「這饅頭，手藝太好了吧！好可愛」。