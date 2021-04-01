繳稅季小確幸！量販送價值7000元「大省券」　全台只有20萬本

▲家樂福送大省券每本價值超過7000元。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繳稅季就快到了，荷包又要大失血，不過別擔心，量販業者搶先端出「購物金」，就是要讓民眾省錢有感，即日起至4月13日不僅在門市推指定商品「第2件5折」、「自由配任選2件再88折」，更加碼找來26家品牌聯手送出高達14億的「吃喝玩樂任你配現金折價劵」，只要在門市消費滿額即可獲得1本，總價值可是有7000元，全台限量20萬份，送完為止。

家樂福即日起至4月13日發起「熱血紅白藍全民購起來」活動，包括量販、超商及頂好超市推出指定商品「第2件5折」、「自由配任選2件再88折」等優惠，這次還加碼送這本價值7000元的「大省劵」，只要在門市消費滿額就可獲得，大省券裡結合了26個品牌，並可在家樂福線上購物、門市、美食街、商店街以及異業通路有COLD STONE、cama café、易遊網等使用，只要達指定消費金額就可抵用，其中，量販家電最高可折抵1000元，購物中心50元，全台限量20萬本，每位會員現取1本。

▲全聯搶攻連假商機推優惠。

另，全聯搶攻連假商機，4月4日、5日2天於實體門市及電商平台「PXGo!全聯線上購」，祭出單日單卡消費滿1000元送1000福利點活動，單卡單日最高送3萬福利點，期間也推出7款小家電預購快閃商品最低下殺45折起；4月2日至5日也有「限量1元商品搶購」，包含1萬2千杯OFF COFFEE熱美式、食品與用品等，每天數量有限，每個品項每名會員限購1件。

而PXGo!全聯線上購物也祭出5重優惠，至5日前推出「事事好手氣」抽獎活動，會員登入每天可以免費玩1次扭蛋遊戲，有機會獲得最高10萬福利點，等於1萬元現金價值。

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