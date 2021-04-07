全聯史上最低門檻！「宇宙明星BT21」集點換購　超萌餐具24款必收

記者林育綾／台北報導

全聯史上最低門檻積分換購！此次推出「宇宙明星BT21」3種共24款超萌餐具，包括三角盤公仔組、餐具組、攪拌匙馬克杯組等，兼具可愛與實用性；其中馬克杯組還設計小巧思，方便懸掛茶包；而每款都有超萌公仔陪伴，看了就有好心情。自4/9～7/1為期12週，最低只要2積分加不到百元，即可帶回家。

▲全聯推出「宇宙明星BT21陪伴每一天」積分換購活動。（圖／記者林育綾攝）

「BT21」是LINE FRIENDS旗下的全球人氣卡通形象品牌，講述來自BT星球的王子TATA，夢想著有一天能將愛傳播到全宇宙，為了實踐夢想與守護者宇宙機器人VAN踏上旅程，來到了地球。角色包含聰明的小睡蟲KOYA、柔情王子美食家RJ、調皮搗蛋的小不點SHOOKY、神秘的舞蹈天王MANG、天真爛漫努力派CHIMMY、48次元好奇心王子TATA、愛心背影反轉肌肉COOKY、守護者宇宙機器人VAN等。

▲三角盤公仔組可以任意組合。（圖／記者林育綾攝）

全聯表示，此次在4/9～7/1推出「宇宙明星BT21陪伴每一天」積分換購活動，共有3種、24款商品，活動期間會員只要購買全店生鮮或全聯獨家品牌商品，單筆每滿50元即贈1積分，最少只需2積分，就能加價換購一款商品，入手門檻史上最低。

▲馬克杯組設計小巧思，方便懸掛茶包。（圖／記者林育綾攝）

例如「Hello好心情餐具」只要用2積分加99元，而「Sweet好甜蜜三角盤公仔組」則可用2積分加129元，另「Perfect好完美攪拌匙馬克杯組」則只需2積分加229元，款式隨機出貨，期望引發粉絲蒐集熱潮。

▲「Hello好心情餐具」公仔都能替換，只要用2積分加99元就可帶回家。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯在4/9～7/1推出「宇宙明星BT21陪伴每一天」積分換購活動。（圖／業者提供）

▲全家便利超商推出全新集點購「祈喵熱」，讓經典IP加菲貓尬上滿滿的在地文化氣息。（圖／記者周宸亘攝）

另外全家便利商店響應大甲媽祖遶境，也在4/7起至5/4推出全新集點活動，讓經典卡通加菲貓化身祈福形象，結合在地文化及傳統建築，推出7款「祈喵熱」特色公仔，其中最特別的就是「加菲貓中型公仔」，分為石像版和玉雕版，極富收藏趣味性。

▲由左至右，最下層五倍財富喵、財富喵；第二層平安喵、守護汪；最上層快樂喵、祝福喵。（圖／記者周宸亘攝）



還有「祈喵熱」盲盒系列，共有5款外加1款隱藏版，除了可以看見加菲貓之外，還加入劇中的主人貓奴老姜、狗夥伴歐弟，前者以舞龍舞獅之姿代表活力與健康，而歐弟則變身傳統建築的龍柱，是守護家園的象徵，成套換購還有機會得到以金色塗漆、象徵金銀財寶的隱藏版「五倍財富喵」。

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