日本擬將福島核廢水排向海洋　陸：已向日方表明嚴重關切！

▲福島第一核電站。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

日本政府日前決議2年後將福島核電站內的核廢水排向海洋，引起國際關注。對此，大陸外交部12日表示，已透過外交管道向日方表明嚴重關切，要求日方切實以負責任的態度，審慎對待福島核電站核廢水處置問題。

▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）



大陸外交部發言人趙立堅指出，日本福島核事故是迄今為止全球發生的最為嚴重的核事故之一，事故造成大量放射性物質洩漏，對海洋環境、食品安全和人類健康已經產生深遠影響，「妥善處置福島核電站廢水問題關係到國際公共利益和周邊國家切身利益，理應慎重妥善把握，確保在各有關方共同參與下，有效避免對海洋環境、食品安全和人類健康帶來進一步損害。」

趙立堅提到，目前國際輿論對日方擬決定核廢水排海高度關注，普遍表示質疑和反對，日本國內也有不少強烈反對意見，「我們注意到日方經常要求他國履行國際責任，現在國際社會都在看著日方，日方不能視而不見、聽而不聞，此事關係重大，日方應對國際公共利益負責，這也是對本國民眾利益負責。」

趙立堅強調，為維護國際公共利益和中國人民健康安全，中方已通過外交渠道向日方表明嚴重關切，要求日方切實以負責任的態度，審慎對待福島核電站核廢水處置問題。