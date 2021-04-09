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日本百萬噸核廢水一旦排入大海，後果難以想像……

▲▼ 日本最快10月內決定核廢水排入海。（圖／路透社）

日本幾乎已經是吃了秤砣鐵了心， 要把核廢水排入太平洋。圖為儲存著120萬噸核廢水的水槽。(圖／路透社)

國際中心／綜合報導

日本政府周五(9日) 表示，「基本上決定」將福島第一核電廠的核廢水排入大海，並且將於13日召開內閣會議，正式決定。在此之前，此一計畫遭到日本國內漁民、福島當地民眾及國際社會的強烈抗議及譴責。

核廢水問題長期以來就像是懸在福島上方的「達摩克利斯之劍」，若不能妥善解決，隨時可能造成難以挽回的嚴重後果。然而把核廢水排入太平洋，日本也已經不是第一次這樣做了。

所謂核廢水，就是在冷卻核反應爐後殘留的廢水。2011年3月11日，日本發生「311」東日本大地震，引發巨型海嘯及福島核災，造成上萬人死亡。福島第一核電廠在這場大地震和海嘯中遭損毀，數十種放射性物質大量外洩。 這些放射性物質污染了福島周邊的一切：草木、土壤、物品，甚至是微小的灰塵和空氣。核廢水更變成了放射性液體。

核廢水中被檢測出含有大量放射性物質。據指出，核輻射既能殺死細胞，又有誘變的作用，可能誘發細胞癌變或基因突變，導致生物畸形。短時間內，攝取劑量一旦超過100毫西弗，人體就會受到傷害。如果超過4000毫西弗，將會直接導致死亡。

之前報導曾披露，即使是日方聲稱經過「過濾」處理的核廢水裡，也含有氚、碳14、鈷60、鍶90等難以徹底去除的放射性物質殘留。 如果人類和自然環境持續暴露在氚輻射下，後果將不堪設想

從2011年至今，福島核電廠上千個大型儲水槽裡，已儲存超過120萬噸核廢水。目前每天也產生約140噸核廢水，收集到的所有核廢水都儲存在核電廠內。預計到2022年，核廢水將達到137萬噸水箱容量的極限。

相關人士表示，日本政府曾計畫在2020年10月下旬，就核廢水的處理方法做出最終決定，即把核廢水逐漸排入大海。 由於日本政府擬排放的核廢水裡仍殘存氚放射物，專家推算，一旦排入大海，這些廢水會隨著太平洋洋流，污染世界多地。

消息一出，立即遭到日本國內漁民、福島當地民眾及國際社會的抗議和譴責。迫於壓力，日本政府暫時並未執行該項計畫。

2021年3月，東日本大地震10周年之際，日本首相菅義偉赴福島縣視察。當再度被問到福島第一核電廠的核廢水處理問題時，他重申會儘快作出決定，他說：「核廢水的儲存槽不斷增加，存放場地愈發變少，在這種情況下我們不應該總是推遲，會在恰當的時候負責任地做出決策。」不過當時菅義偉並未明確給出處理方針的決定期限。

關於核廢水的解決辦法，日本政府目前擬定的計畫是：將廢水稀釋後排入太平洋。東電表示，若要排放入海，施工等準備工作需要2年左右時間。但實際上，日本排放核廢水的這種操作，已經不是頭一回。

2011年4月4日，東京電力公司就曾把內含低濃度放射性物質的1.15萬噸廢水排入大海。時任內閣官房長官的枝野幸男說，這樣做是「別無選擇」。

東京電力公司方面曾表示，已對這些核廢水進行了過濾，去除了鍶、銫等高放射性物質，剩下了相對難以去除的氚。但外媒報導，2018年時，東電迫於漁民質問等壓力，曾承認核廢水除了含有氚之外，還有其他放射性物質。由於放射性物質對生物體會產生難以預計的傷害，作為日本鄰國的韓國，對核廢水被排放入海，也一直密切關注。

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