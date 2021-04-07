只要799元！好市多Dyson「小孩版吸塵器」引瘋搶...網驚：真的可以吸

▲有網友在Costco發現Dyson的「小孩版吸塵器」，引發話題。（圖／記者許力方攝）

實習記者閔文昱／綜合報導

知名美式賣場好市多（Costco）以量大價廉商品聞名，時不時就會引發搶購熱潮。近日推出一款專門為兒童量身打造的Dyson「仿真無線吸塵器」，不僅外型迷你，而且還真的可吸起小紙片，千元有找的價格馬上就吸引不少家長瘋搶。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享照片，表示在好市多看到了一支Dyson的吸塵器，乍看之下還真的與其他吸塵器並無不同，結果一看價格竟然才799元，這才發現原來是支專門為兒童打造的迷你「仿真無線吸塵器」，讓她不禁好奇「799元的DYSON吸塵器有人有買嗎？真的會發出聲音嗎？」

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▲Dyson的「仿真無線吸塵器」無論外觀還是構造都與一般版雷同。（圖／翻攝自Facebook社團／Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出，不少網友都對這超可愛的吸塵器產生興趣，紛紛表示「會發出聲音小孩覺得很有趣」、「從小教他怎麼用吸塵器很棒啊」、「這個去年初在國外就蠻多人買給孩子玩」、「會走路就喜歡玩，很推」、「這之前在美國開賣時超紅的」、「小孩喜歡學大人，買這剛好」、「做得也太像了吧？哈哈哈」、「史上最便宜的呆森」、「這個價格可以買」。

這款Dyson「仿真無線吸塵器」雖是玩具，但從造型到內部結構皆與一般版一模一樣，真的可以吸起微小的紙屑，並且還是無繩設計，小朋友使用時不必擔心會被絆倒，而且還可更換配件，輕鬆拆卸、清潔，吸塵器的透明圓柱中還有放入彩色小球，使用時小球會不停飄動，讓孩童能開心享受打掃的樂趣，在許多國家推出後都迅速銷售一空。