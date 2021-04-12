宥勝為妻祈福參加大甲媽遶境　顏寬恒PO合照笑回：貓咪會不會生氣

▲宥勝和蕾媽參加大甲媽遶境。（圖／翻攝自Facebook／宥勝之旅，下同）



記者黃巈禾／台北報導

宥勝去年結束露營車為家生活，定居台中清水。大甲鎮瀾宮媽祖日前展開遶境，宥勝陪妻子林慈惠（蕾媽）一同參加。跟隨大甲媽遶境的台中前立委顏寬恒12日在臉書PO出和宥勝夫婦的合照，並說「宥勝家的新貓咪會不會因為主人離開太久而生氣，這就不是媽祖娘娘能夠介入的事了」。

去年宥勝和妻子林慈惠參加遶境，從溪州公園出發，原本希望一路徒步到新港奉天宮，但走到一半就放棄了。宥勝說道，或許是因為熱血，又或是因為路程中的感動，後來妻子心臟手術真的完全順利，妻子也開始唸唸不忘沒走完的那段路。

一年一度的大甲媽遶境來臨，宥勝坦言，妻子提出想再去走一次時，他遲疑了，因為自從搬到台中清水，幾乎每週都去鎮瀾宮跟媽祖請安，照理說，媽祖難得出巡，沒必要跟著湊熱鬧，但妻子竟為了這事，兩個月前開始上從不去的健身房，訓練到全身痠痛哀哀叫，但又非常頻繁跟教練預約時間，而且超宅的妻子從未挑戰長時間運動的經驗，跑步、登山、單車、游泳一項都沒參加過。

宥勝這時想到，如果遶境前先跟大甲媽報備「上馬」，媽祖就會派一位將軍一路跟隨，沿途保護，「那...我是不是那位將軍啊？畢竟慈惠一臉狀況外，又只會講那種天真又令人髮指的外行話，讓我這參加過馬拉松、沙漠單車、南極滑雪、單攻百岳的傢伙在旁邊狂翻白眼…所以，我開始懷疑，媽祖應該就是打算派我到她身邊吧」因此，只好使命必達，用盡過去所學，讓妻子一步一步靠自己的力量，完成心中承諾。

跟著大甲媽遶境的顏寬恒，也在臉書PO出和宥勝夫婦的合照。他首先分享跟隨媽祖遶境學到一件事情，那就是「媽祖庇佑的慈愛是不會有分別的，不管你是誰，只要你願意，祂都會包容與接納你」。

接著，顏寬恒提到，一直很敬佩宥勝開著露營車帶著全家人四處冒險旅行的自由與勇氣，去年聽說他為了夫人動手術祈福而來參加媽祖遶境，讓他心中一直有些惦記，「今年，洋溢著幸福的宥勝一家人，他們家養了貓，蓋了房子在台中海線定居下來，今年的生活有了許多改變。寬恒跟他們道別時希望他們一切順利，宥勝的新戲能夠受歡迎，蕾媽林慈惠的網路店面能夠生意興隆」。

▲宥勝夫婦和顏寬恒見面。（圖／翻攝自Facebook／顏寬恒）



顏寬恒說，有媽祖婆的保庇，相信一切都會好好的，「但是，宥勝家的新貓咪會不會因為主人離開太久而生氣，這就不是媽祖娘娘能夠介入的事了」

此外，顏寬恒在3月底自爆體重是89.5公斤，向大家宣告下定決心要在3個月減肥10公斤，想陪伴孫女長大，減肥期間遇到大甲媽遶境，沿路遇到許多熱情鄉親，讓他先前在臉書直呼「歡迎合照但請勿餵食」，他剛剛也在臉書公布最新體重88.2。