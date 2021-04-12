偷接電挖礦！熱氣外排噪音擾人被檢舉　起出市價600多萬機台

▲警方查獲比特幣挖礦機台165台，市價600餘萬元。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

看見「比特幣」虛擬貨幣持續大漲，2名陳姓男子同夥分別在桃園市龜山區及蘆竹區住宅區架設挖礦場想大賺一筆，卻因熱氣外排、噪音擾人，遭民眾舉報，經警方前明察暗訪，發現偷接電纜線接入該處，研判是挖礦場，乃報請檢方偵辦一舉破獲挖礦機台165台市價約新臺幣660萬元，12日依竊電、違反電業法罪嫌，移送地檢署偵辦。

▲▼挖礦現場發現大量電纜，並查出私自偷接電源。（圖／龜山警分局提供）

警方表示，龜山警分局大埔派出所員警日前接獲民眾報案，指隔壁住家熱氣外排、噪音擾人，員警前往龜山區振興路該處勸導，發現無人居住，情況有異，向所長反應，經所長派員明察暗訪，該處為陳姓男子（43歲）承租，但用途不明，然現場有大量電纜線接入該處，研判該處是挖礦場，商請台灣電力公司稽查課協助，確認該處有偷接台電電力超過家用電量8倍之多。另外警方也同步掌握其友人陳男（51歲）在租賃的蘆竹區一處公寓二樓架設不詳設

經派出所派員觀察數日，確認兩處均無人員出入、門窗緊閉，並有裝設監視器及有偷電事實，研判該處是比特幣挖礦場，即報請臺灣桃園地方檢察署劉倍檢察官指揮偵辦兩處，入內後查扣挖礦機台165台，市價約新臺幣660萬元，全案依竊電、違反電業法罪嫌，移送地檢署偵辦。

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