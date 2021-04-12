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妙齡女點痣發燒！「二度失去意識」　醫：心臟瓣膜被吃一半

▲▼ 病床,醫院,病人,病患,手術,點滴,治療,就醫,住院。（圖／取自免費圖Pixabay）

▲小丁日前點痣後，出現反覆發燒、二度失去意識。（圖／取自免費圖Pixabay）

記者陳怡靜／綜合報導

許多人一發現臉上長痣，擔心影響美觀和運勢就會考慮除痣，不過若是處理不當，恐怕危及性命。浙江省杭州市一名年輕女子小丁（化名）日前去點痣，事後竟出現反覆發燒，甚至二度失去意識，家人趕緊將她送醫，檢查後發現她罹患「感染性心内膜炎」，心臟二尖瓣膜已經被細菌吃掉一半，所幸及時治療脫離險境。

綜合陸媒報導，小丁在接受除痣手術後，過不久竟出現反覆發燒，失去意識的情況，家人連忙帶她去就醫，醫師診斷後發現，她感染了「感染性心内膜炎」，研判是除痣手術造成或和個人免疫缺陷有關。

▲▼病房,醫院,動手術,開刀,病人,急診,（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲醫師診斷後判定，小丁罹患「感染性心內膜炎」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

東南大學附屬中大醫院皮膚科醫師董正邦表示，任何一個開放性傷口，都有造成感染的風險，因為皮膚就像是屏障，一旦被破壞後，細菌即有可能進入到體內，如果只在軟組織、皮膚感染的話還好，「若是進入到血液內，就很容易到達心臟，進而引發感染性心內膜炎，是非常嚴重的感染。」

董正邦也提醒，皮膚若有傷口千萬別掉以輕心，「如果是比較淺的傷口，消毒完後不要用OK繃貼住，反而更容易破壞皮膚導致感染；如果是比較深的傷口，還是建議到正規的醫院處理。」

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