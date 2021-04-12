只有2萬份！澎湖限定「花火霜淇淋」　撒米香、莓果粉打造新吃法

▲全家推花火霜淇淋。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

2021澎湖國際海上花火節將於4月22日正式登場，超商看準商機，不僅推出當地限定特色口罩，將知名景點雙心石滬、療癒綠蠵龜等通通放在口罩上，可愛爆表，沒想到這次加碼推「花火霜淇淋」，選擇傳統米香搭配莓果粉作為花火限定配料，把霜淇淋打造成仙人掌風格，好吃又欠拍，5月20日於澎湖限定開賣，只有2萬份，售完為止。

繼去年推出「仙人掌霜淇淋」滿足無法到澎湖觀賞花火節的民眾後，這次隨著疫情趨緩，2021澎湖國際海上花火節確定於4月22日正式登場，全家再度為其打造限定「花火霜淇淋」，只要購買Fami霜淇淋即可獲得1份花火限定配料，使用台灣傳統米香點綴搭配酸甜莓果粉，視覺效果滿分，5月20日於澎湖18間門市搶先開賣，全區限量2萬份，售完為止，來澎湖遊玩可別錯過。

▲健司X辻利茶舗推全新「芋治金時三層雪糕」。

另，「健司X辻利茶舗」今年最新聯名冰品「芋治金時三層雪糕」也在近日悄悄登場，同樣以台日混搭作為創意發想，主打3層不同口感，內餡吃得到濃郁抹茶冰尬粒粒分明的蜜紅豆、Q彈小芋圓，而最外層是濃郁辻利抹茶挫冰口感，咬到最下方還有香滑煉乳奶蓋冰淇淋，就像在吃抹茶煉乳一般，每一口都是不同滋味，罪惡到不行，即日起於7-11獨家開賣，趕快衝吃。

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