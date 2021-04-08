好狂！全家「7折鮮食即期品庫存量」APP就能查　網友嗨爆：太強了

▲全家APP友善食光2.0上線。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

真的狂！全家2019年5月首創「友善食光」機制，凡鮮食到期前7小時可打7折，沒想到近日APP又進化了，現在還能查詢住家附近各門市鮮食即期品庫存量，超強新功能讓網友直呼「太強了，請收下我的膝蓋」、「真的做出來了，好強」、「顯示數量好方便」，掀起不小討論。

▲▼全家友善食光2.0網友狂讚。（圖／業者提供）



全家首推的「友善食光」機制，於鮮食到期前7小時祭出7折優惠，每日分為2時段提供購買，包括上午10時至下午5時及下午5時至晚上0時，讓不少小資族、大學生覺得超省，這次聽見廣大消費者心聲推出「友善食光2.0」版，於昨日悄悄在APP上線「友善地圖」，讓民眾可透過即時定位查詢住家附近（半徑1公里內）各門市的7折鮮食即期品庫存量，還能使用單品搜尋直接選擇想要的品項或種類，一鍵按下就會立刻搜出附近有供貨之門市，輕鬆找到想吃的友善食光商品。

除外，也能「收藏店舖」將個人偏好或常去門市加入我的最愛，之後系統就會優先出現該門市資訊，3大全新功能貼心到不行，業者也指出即期品每半小時就會更新一次庫存量，新功能上線可是讓大批網友嗨喊「太棒了，想利用來找7折的鰻魚丼」、「跟口罩地圖一樣的概念，能應用真的很不錯」、「蠻實用的，大推」、「太好了，就不用到店碰運氣了」。

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