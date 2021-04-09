等到了！超商限時2天「經典拿鐵、美式6折喝」　可寄杯、冷熱互換

▲全家限時2天推咖啡優惠。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

終於等到經典咖啡優惠了！繼每月6日的「好咖日」後，全家又悄悄推出限時咖啡折扣了，今、明2天祭出經典大杯美式、拿鐵最低6折喝，每人限購1組，趕緊買起來囤一波。另，萊爾富至4月20日也有Hi Café咖啡全品項享第2杯半價優惠。

全家今（9）日、明（10）日在APP「隨買跨店取」祭出限時2天咖啡優惠，其中，大杯經典拿鐵3杯下殺6折，99元就能買到，而大杯經典美式則只要88元，65折爽囤一波，期間每位會員限購1組，同樣不限冷熱、開放寄杯，數量有限、售完為止，提醒需在5月15日前兌換完畢，無預警的小確幸上班族們趕緊領起來。

▲翰林茶館4月快閃優惠來了。（圖／翻攝翰林茶館官方粉絲頁）

另，茶飲品牌「翰林茶館」即日起也有4月快閃優惠，凡名字有「翰林」2字，需同名同字、排序相同，就可用10元喝國宴珍奶，而名字中有符合「ㄏㄢˋ」或「ㄌ一ㄣˊ 」任1字，可同音不同字、排序不同，即享國宴珍奶買1送1，至門市掏身份證就可以爽喝，至11日止連3天每日中午12時起晚上8時開跑。

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