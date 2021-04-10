療癒海龜、雙心石滬超Q！「超商X花火節」推限定口罩　只在澎湖賣

▲「全家X花火節」推限定口罩。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

澎湖花火節限定口罩來了！超商宣布攜手澎湖縣政府打造4款澎湖專屬口罩，像是知名景點雙心石滬、療癒綠蠵龜，還有絕美煙火等通通躍上口罩，可愛破表，4月21日起於澎湖全家獨家限定開賣，且只能消費加購，數量有限、售完為止。另，「萊爾富X大甲鎮瀾宮」也有聯名口罩，把握機會入手。

▲▼4款特色口罩超欠收。



2021澎湖國際海上花火節將於4月22日正式登場，全家特意打造4款澎湖專屬口罩，將澎湖特色、景點變身口罩，其中，「馬公款」以深藍色為底，搭配著名虹橋、煙火設計，打造出花火施放的絕美模樣；「七美款」則是以雙心石滬沉浸在湖水綠的海水為設計；「望安款」有超可愛的綠蠵龜；而「吉貝款」則在口罩印上了澎湖星沙特色及水上摩托車圖案，4月21日起至6月28日於澎湖全家限定賣，但需購買指定商品滿額才可以10元加購1款，馬公款限量66000片，其餘3款只有5萬片，數量有限、售完為止。

▲萊爾富推大甲鎮瀾宮聯名醫療口罩。

另，「萊爾富X大甲鎮瀾宮」也有聯名口罩，一共推出4款選擇，其中，「鎮瀾宮秩序款」、「鎮瀾宮紀念款」是特別為2021大甲媽祖遶境設計，口罩上的圖案與廟方推出的秩序帽、紀念帽圖案相同，就是要讓當初沒買到帽子的民眾也能一起「瘋媽祖」；另外2款則是「鎮瀾宮金牛款」、「鎮瀾宮招財牛款」，口罩上結合了牛年元素，十分可愛，還印上大甲媽與鎮瀾宮的雙鋼印，即日起於全門市正式開賣，數量有限、售完為止。

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