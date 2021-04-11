普悠瑪鐵人賽　226超級鐵人陳凱榮封王＆總和成績張團畯奪冠

▲ 普悠瑪國際鐵人三項賽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由台東城鄉生活運動協會辦理「2021台東普悠瑪鐵人三項賽」，11日繼續在台東森林公園進行標準的51點5公里賽程及47.5公里二鐵賽，共有1237位選手報名參加，包括多位我國鐵人三項選手，結果CHANG.T.C張團畯以2小時0分33秒率先衝線奪冠，繼昨天113公里後再度稱王，鐵人三項好手黃于嫣則以2小時17分58秒封后。至於「鐵人中的鐵人」226公里超鐵賽，男子組陳凱榮以8小時47分35秒封王、楊宜靜則以11小時02分29秒摘后。

鐵人賽在今日早晨6時30分起在理事長吳培弘等人鳴笛後，所有參加的選手分成競賽、挑戰組及接力共5梯次下水正式展開競賽，內容包括在活水湖游泳1500公尺、自行車40公里（台東森林公園活水湖出發經中華大橋、杉原海水浴場到興隆國小折返回活水湖）、路跑10公里（森林公園活水湖、防汛單車道、台東大橋、東45線7k折返、防汛單車道回到終點活水湖），共計51.5公里。

▼ 男子組總合成績冠軍張團畯抵終點後熱烈慶祝 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

今日台東地區天氣較前一天為涼爽，選手大家對於活水湖比賽環境、東海岸及森林公園風景稱讚，競賽結果男子組總合成績：（一）CHANG.T.C張團畯，成績2小時0分33秒、（二） 王威凱，成績2小時05分49秒、（三）張家豪，成績2小時09分53秒。 女子組總合成績（一）黃于嫣，成績2小時17分58秒、（二）張婷婷，成績2小時24分54秒、（三）張嘉家，成績2小時25分12秒。

另外，「鐵人中的鐵人」226公里超鐵賽，男子組總合成績：（一）陳凱榮，成績8小時47分35秒、（二） 許仁茂，成績9小時20分27秒、（三）魏冠倫，成績9小時54分59秒。女子組總合成績（一）楊宜靜，成績11小時02分09秒、（二）郭慧希，成績11小時30分06秒、（三）徐慧安，成績11小時37分36秒。



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