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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

自爆收回扣50萬人民幣　他豁出去「醫院領導都參與！」

▲▼大陸山西一名醫師自爆，跟同事、醫院領導一起「收回扣」。（圖／翻攝 澎湃新聞、漩渦視頻）

▲大陸山西一名醫師自爆，跟同事、醫院領導一起「收回扣」。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸一名網友自稱「我是一名壞醫生」，在網路發布視頻，內容自爆當醫師收回扣50萬人民幣，換算約台幣200多萬。更誇張的，他還把同事和醫院領導也拖下水，大家都有參與。針對這起事件，被點名的山西省大同市國葯同煤總醫院今（11日）也發布消息稱，對醫療回扣問題始終堅持零容忍態度，將嚴肅處理。

據《紅星新聞》10日率先報導稱，大陸一段視頻引發網友關注，一名男子自稱是山西大同某三甲醫院醫生，他自曝收回扣50多萬人民幣，還說同事、藥師、醫院領導都有參與，因為想痛改前非，所以才把事情公開。該男子還強調，2018年就向當地紀委舉報，為此遭到醫院的打擊報復。

大陸網友特地查證該男子身份，根據網路信息顯示，報料男子在疑似個人網路平台上發佈多條視頻，其中，置頂視頻中，該男子自稱「我是一名壞醫生」，裡面有秀出自己的醫師資格證， 從證件上看出，該男子1980年出生，醫師資格級別為中級，執業類別為呼吸內科學。

▲▼大陸山西一名醫師自爆，跟同事、醫院領導一起「收回扣」。（圖／翻攝 澎湃新聞、漩渦視頻）

▲被點名醫院表示「零容忍」，徹查到底。（圖／翻攝 澎湃新聞）

報導指出，事後涉事醫院證實有名醫生，並且接受媒體採訪時表示，「該醫生性格偏激，自曝收回扣一事已持續多年。」 此事正在調查，結果出來會公佈。

目前，最新消息指出，國葯同煤總醫院其微信公眾號上就「醫生自曝收回扣50多萬」一事發佈聲明表示，「該院對此高度重視，已組建專項調查組開展深入調查，對醫療回扣問題始終堅持零容忍態度，任何違紀違規行為一旦查實，將嚴肅處理，絕不姑息。」大同市衛健委高度重視，依據相關行業管理規定。

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