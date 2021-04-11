昆山開放台灣人「免費打疫苗」　住上海也可以

▲中國大陸新冠疫苗接種施打。（圖／CFP）

記者陳政錄／北京報導

在昆山或住上海的台灣人，即日起只要持台胞證，就可以在昆山花橋國際博覽中心免費接種新冠疫苗。上海台灣人社群「台商太太新天地」還提醒，原則上每天都可以打，盡量在上午前往，以免下午疫苗打完，白跑一趟。

「台商太太新天地」是關注上海台商活動的微信公眾號，於今日發布上述訊息，昆山市台辦也證實此事屬實。根據公告，在上海的台灣人，可憑台胞證，直接前往集中接種點花橋國際博覽中心G館，排隊接種新冠疫苗。

通告指稱，原則上每天都可施打，但有時候因為疫苗缺貨可能取消當日接種，另接種疫苗的種類不一定，依據當日到貨的疫苗施打，到現場須關注「育苗通」公眾號，進行個人訊息申報。

除了花橋國際博覽中心的集中接種點外，昆山的昆山航站樓-會展中心2樓，也在第17到20通道，提供持台胞證排隊施打服務，公告還說，「不需要註冊，只要是台胞，憑台胞證就可以」，年齡要求為18-59歲周歲，若超過59周歲，身體狀況良好也可以施打。

在此之前，大陸全面推動「重點人群」施打疫苗時，已有部分從事高風險行業的台灣人被納入其中，安排自願接種，惟後續對一般民眾推廣時，大陸官方尚未對在大陸的台灣民眾，發布統一政策；以目前施打進度最快的北京市為例，各社區是在開放大陸一般民眾登記後，才陸續開放讓台灣民眾持台胞證登記申請。

北京、上海等城市已在3月底，陸續宣布開放外籍人士打疫苗，廣西也開放全區施打，另4月6日，大陸國家衛健委統一公告，在大陸的港澳居民，可在「知情自願」前提下，憑港澳居民居住證、參加醫保證明免費施打。

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