　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

昆山開放台灣人「免費打疫苗」　住上海也可以

▲▼中國大陸新冠疫苗接種施打。（圖／CFP）

▲中國大陸新冠疫苗接種施打。（圖／CFP）

記者陳政錄／北京報導

在昆山或住上海的台灣人，即日起只要持台胞證，就可以在昆山花橋國際博覽中心免費接種新冠疫苗。上海台灣人社群「台商太太新天地」還提醒，原則上每天都可以打，盡量在上午前往，以免下午疫苗打完，白跑一趟。

「台商太太新天地」是關注上海台商活動的微信公眾號，於今日發布上述訊息，昆山市台辦也證實此事屬實。根據公告，在上海的台灣人，可憑台胞證，直接前往集中接種點花橋國際博覽中心G館，排隊接種新冠疫苗。

通告指稱，原則上每天都可施打，但有時候因為疫苗缺貨可能取消當日接種，另接種疫苗的種類不一定，依據當日到貨的疫苗施打，到現場須關注「育苗通」公眾號，進行個人訊息申報。

除了花橋國際博覽中心的集中接種點外，昆山的昆山航站樓-會展中心2樓，也在第17到20通道，提供持台胞證排隊施打服務，公告還說，「不需要註冊，只要是台胞，憑台胞證就可以」，年齡要求為18-59歲周歲，若超過59周歲，身體狀況良好也可以施打。

在此之前，大陸全面推動「重點人群」施打疫苗時，已有部分從事高風險行業的台灣人被納入其中，安排自願接種，惟後續對一般民眾推廣時，大陸官方尚未對在大陸的台灣民眾，發布統一政策；以目前施打進度最快的北京市為例，各社區是在開放大陸一般民眾登記後，才陸續開放讓台灣民眾持台胞證登記申請。

北京、上海等城市已在3月底，陸續宣布開放外籍人士打疫苗，廣西也開放全區施打，另4月6日，大陸國家衛健委統一公告，在大陸的港澳居民，可在「知情自願」前提下，憑港澳居民居住證、參加醫保證明免費施打。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
洗衣機故障！人妻「急找官網」維修噴6800　結局臉綠：被騙了
吳宗憲「二女兒結婚很不爽！」　一連講出婚禮時間地點全場大笑
職棒明星被爆棄妻女擁辣妹遊墾丁！岳母忍一天發聲了：是事實

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

驚嚇2H！「景區強扣留700名學生」　原因：亂丟大量垃圾

昆山開放台灣人「免費打疫苗」　住上海也可以

列車被大火圍攻「逼停」　高溫延燒車窗...乘客差點被悶烤

防學生考前玩手機　陸中學舉辦「集體砸手機」拿鐵鎚自己行刑！

太魯閣號事故成大陸「交通警示案例」　要求「嚴防施工車侵入鐵路」

司機因「北斗斷線」被罰錢含恨自殺　陸官媒稱「不該背鍋」引眾怒

武漢台胞快閃紀念解封一週年　邀請外界感受重振生機

尖刀快殺到她了！醫生「拿鐵鍬」反敲暴徒　路人以為演電影

大陸山寨建築蓋不停　官方終於出手打擊！

美放寬對台交往　「戳北京眼、切香腸」試探底線走險棋？

邱澤也講冷笑話！鍾欣凌求救：可以抱緊我嗎？　 導演用「平凡」形容Lulu..她傻眼大露背XD

惡整！和朋友聯手在媽面前交易　她飆淚怒吼「斷絕母子關係」

梁文音離婚後首過生日　直播唱一半「哭到狂流淚」：傷都會好的　

陳零九.呼呼首度合體受訪..羞曝「隨時可婚」　一起賣飲料「點名婁峻碩」求真實意見XD

王家梁撞到洗菜斷韌帶被罵翻！親上火線：很多畫面被剪了…隊長出聲力挺

觀眾突喊李榮浩！楊丞琳一秒變臉XD　《浪姐2》總決賽唱一半...她感動哭了

「7個唐寶寶」當花童送上婚戒　新娘轉頭見驚喜秒感動擁抱！

工程車落軌！李義祥「不敢通報」 第一時間竟叫阿好：肉身擋火車

小橘貓害怕停路中「喵一聲遭逮」　員警輕捧安撫...成功幫找新家❤

修杰楷聽鄭元暢「告白賈靜雯」默默皺眉　小綜邀咘咘.波妞上節目..他勸退：你會崩潰

驚嚇2H！「景區強扣留700名學生」　原因：亂丟大量垃圾

昆山開放台灣人「免費打疫苗」　住上海也可以

列車被大火圍攻「逼停」　高溫延燒車窗...乘客差點被悶烤

防學生考前玩手機　陸中學舉辦「集體砸手機」拿鐵鎚自己行刑！

太魯閣號事故成大陸「交通警示案例」　要求「嚴防施工車侵入鐵路」

司機因「北斗斷線」被罰錢含恨自殺　陸官媒稱「不該背鍋」引眾怒

武漢台胞快閃紀念解封一週年　邀請外界感受重振生機

尖刀快殺到她了！醫生「拿鐵鍬」反敲暴徒　路人以為演電影

大陸山寨建築蓋不停　官方終於出手打擊！

美放寬對台交往　「戳北京眼、切香腸」試探底線走險棋？

驚嚇2H！「景區強扣留700名學生」　原因：亂丟大量垃圾

田馥甄屏東開唱仙氣爆表！　鼓鼓揪潘君侖合體全場嗨炸

「台虎樂猿」首航出擊全壘打！機上互動嗨到最高點

25歲宅男「伴屍自殘」！遭起底犯罪前科...錄呻吟聲寄給女高中生

最潮夜店風！高雄特色深夜麻辣燙　臭豆腐入口噴汁、麻奶鍋超濃郁

看中的房子被「限制登記」！網友想買　專家急勸「先不要」

少年籃賽／永貞林芷伊偶像是高國豪　場上害羞笑稱媽媽少生一個「膽」

吳念庭太會打被故意保送　2打數1安打、3上壘

力推果粉跳槽！三星「iTest」在iPhone上可體驗安卓系統

台灣虎航首架彩繪機今首航　王溢正、黃子鵬領軍「樂猿微旅行」

急著衝回家被問「買玩具喔？」萌柴煞車轉身大力點頭：對

大陸熱門新聞

26歲人妻胃炸滿雞母皮　醫：這病接吻也會傳染

實習女師壓倒2歲童狂吻！家長看臉頰齒痕氣炸

富人病逝不願火化　竟把弱智男「封棺燒成灰」

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

MRI完自行爬出發現「3名醫護都在玩手機」

治婦科病　「大師」狂頂女病患下體2分鐘

上海交通大學慶祝125週年校慶

陸國產鞋被炒到20萬元　官媒集體開罵：利用愛國心「割韭菜」！

上海交通大學慶祝125週年校慶

新疆貴賓犬掉入「狼撕咬地獄」

遭活埋剁手500人圍毆！赴緬甸「淘金」恐怖畫面曝光

小一生被狠戳「20處鉛筆洞」

大陸山寨建築蓋不停　官方終於出手

刀快殺到她了！醫生「拿鐵鍬」反敲暴徒

更多熱門

相關新聞

南韓宣布恢復AZ疫苗接種！30歲以下除外

南韓宣布恢復AZ疫苗接種！30歲以下除外

先前歐洲藥品管理局（EMA）在聲明中首次證實，阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗的確有引發血栓等副作用的風險，多數案例發生在60歲以下婦女，也讓英國政府建議30歲以下民眾接種輝瑞、莫德納廠牌的疫苗。對此，原本南韓防疫當局於8日決定第二季疫苗接種計畫中暫時延緩特殊教育學校教職員、幼稚園等各級學校校護的AZ疫苗施打，今（11）日下午又宣布恢復施打。

印度神童「預言應驗」！韓40人接種2周染疫

印度神童「預言應驗」！韓40人接種2周染疫

美「切香腸」試探北京底線

美「切香腸」試探北京底線

德媒：中國已準備攻台！歐洲需「摒棄天真」

德媒：中國已準備攻台！歐洲需「摒棄天真」

與北京「奮鬥到底」　胡錫進：相信台灣民眾不想當砲灰

與北京「奮鬥到底」　胡錫進：相信台灣民眾不想當砲灰

關鍵字：

新冠疫苗昆山台灣人上海大陸北京中國兩岸

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨：太魯閣不要再捐款給76行者

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

用賓士封印別人家！車主怒：知道什麼車？

愛犬託夢頭圓符號！媽誕男嬰淚崩

男偶像遭控私生活混亂+染性病

FB 5億個資外洩！「1秒查」你是否也遭殃

恩愛被拉腳！男友：前任被車撞死

即／太魯閣號死亡人數確定下修至49人

小孩偷渡好市多1種食物！媽結帳驚見　老饕：有眼光

直擊周杰倫、昆凌陪6歲小周周路跑

停車等女友！大眼妹裸身趴窗誘惑

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

「大型颱風」最快生成時間曝！　下波變天狂降10度轉雨

周華健唱一半「超大咖歌后突衝上台」　睽違16年世紀合體

打開屍袋驚見「妹妹」！禮儀師哭：她好像在告訴我

更多

最夯影音

更多
邱澤也講冷笑話！鍾欣凌求救：可以抱緊我嗎？　 導演用「平凡」形容Lulu..她傻眼大露背XD

邱澤也講冷笑話！鍾欣凌求救：可以抱緊我嗎？　 導演用「平凡」形容Lulu..她傻眼大露背XD
惡整！和朋友聯手在媽面前交易　她飆淚怒吼「斷絕母子關係」

惡整！和朋友聯手在媽面前交易　她飆淚怒吼「斷絕母子關係」

梁文音離婚後首過生日　直播唱一半「哭到狂流淚」：傷都會好的　

梁文音離婚後首過生日　直播唱一半「哭到狂流淚」：傷都會好的　

陳零九.呼呼首度合體受訪..羞曝「隨時可婚」　一起賣飲料「點名婁峻碩」求真實意見XD

陳零九.呼呼首度合體受訪..羞曝「隨時可婚」　一起賣飲料「點名婁峻碩」求真實意見XD

王家梁撞到洗菜斷韌帶被罵翻！親上火線：很多畫面被剪了…隊長出聲力挺

王家梁撞到洗菜斷韌帶被罵翻！親上火線：很多畫面被剪了…隊長出聲力挺

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面